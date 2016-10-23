«شما که غریبه نیستید» پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از گذشت سی هفته از آغاز پخش یک مجله ویژه مهاجران افغانستانی در تلویزیون، «شما که غریبه نیستید» به ایستگاه پایانی رسید. اولین تریبون ثابت مهاجران افغانستانی ساکن ایران که به صورت هفتگی از شبکه خبر پخش می شد سعی داشت مروری هفتگی بر اخبار و اتفاقات این اقلیت کم سروصدای ساکن ایران داشته باشد.

سی امین و آخرین قسمت این مجله خبری به نمایش آرزوهای مهاجران افغانستانی درباره دو کشور ایران و افعانستان اختصاص دارد.

«شما که غریبه نیستید» تلاشی برای بازنمایی تصویر واقعی از مردمان نزدیک‌ترین کشور به ایران بود و کوشش می کرد خلأ حضور مهاجران افغانستانی در رسانه‌های ایرانی ترمیم شود.

در جریان پخش این ۳۰ قسمت، بیش از ۱۰۰ گزارش مستند از مجموعه فعالیت ها و روند زندگی مهاجران افغانستانی در ایران به نمایش درآمد و بخشی از نخبگان، فرهیختگان، ادبا و شاعران و نویسندگان، هنرمندان، پزشکان و دانشگاهیان، ورزشکاران، مداحان و قاریان و علما و روحانیون، محققان و پژوهشگران و مخترعان و خانواده شهدای فاطمیون و ۸ سال دفاع مقدس در کنار اقشار دیگر مهاجران روبروی دوربین «شما که غریبه نیستید» نشستند.

آخرین قسمت «شما که غریبه نیستید» یکشنبه‌ ساعت ۱۸:۱۵ و ۲۳:۱۵ از شبکه خبر پخش می‌ شود.