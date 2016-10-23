فیلم/ سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه استان مرکزی حال و هوای دیگری دارد و گروه های مختلف مردم شهیدپرور و انقلابی اراک، برای استقبال از رئیس جمهور به خیابان ها آمدند.

اقشار مردم از زن و مرد و پیر و جوان، با پلاکاردهای مختلف در حال خوش آم گویی به رئیس جمهور هستند و با حضور خود جلوه ویژه ای به سی و دومین سفر استانی هیات دولت بخشیدند.

۱۹نفر از اعضای کابینه رئیس جمهور را در سفر به استان مرکزی همراهی می کنند که از آن جمله می توان به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر اطلاعات، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های مذهبی، معاون رئیس جمهور در امور میراث فرهنگی و گردشگری، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور در امور مجلس و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اشاره کرد.