معرفی محصولات تولیدی اولویت اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی صومعه سرااست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیل پور در نشست با فعالان اقتصادی با محوریت هم اندیشی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی که ظهر یکشنبه در دفتر فرمانداری شهرستان صومعه سرا برگزار شد، بررسی و شناسایی مشکلات تولید و رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی شهرستان را هدف از این نشست اعلام کرد.

وی افزود: معرفی تولیدات ومحصولات صومعه سرابه بازار در سطح استان، کشور و حتی سایر کشورها یکی از مهم ترین اولویت های ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان است.

فرماندار صومعه سرا با بیان اینکه آمادگی این داریم را که محصولات وتولیدات شهرستان را مطرح و برند سازی کنیم، گفت: نخستین و مهم ترین گام در این راستا تهیه بانک اطلاعاتی مناسب اعم از مشخصات و نوع محصول تولیدی همه صنایع کوچک و بزرگ بوده تا ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان باتوجه به این اطلاعات بتواند در این جهت برنامه ریزی انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نیاز جامعه پایدار و همیشگی است، برآورد این نیاز نقش موثری در زنده ماندن و سرمایه گذاری یک صنعت ایفا می کند.

اسماعیل پور با بیان اینکه تبدیل صنایع ورشکسته به تولیدات دیگر زمینه ساز رشد اقتصادی می شود، افزود: یکی از مهم ترین اولویت ها در این خصوص تسهیل در پرداخت بدهی های بانکی واحدهای تولیدی است که زمینه ساز ایجاد آرامش خاطر در تولید کننده برای تمرکز بر چرخه تولید می شود.

وی در ادامه از همه فعالان اقتصادی خواست تا با ارائه پیشنهادها و هم فکری های خود با ستاد اقتصاد مقاومتی، در پیشبرد سیاست های نظام و اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری قدم موثر بردارند.