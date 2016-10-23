کمک ۵۰۰ میلیون تومانی مردم خراسان شمالی به بازسازی عتبات عالیات

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران خراسان شمالی اظهار کرد: علاوه بر ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد، طی این مدت ۲۳۰ گرم طلا و سه ملک مسکونی و آپارتمان از سوی خیرین برای بازسازی عتبات عالیات دادهشده است.
صفری با اشاره به اینکه این کمکهای مردمی برای ساخت پروژههای مختلف در حال اجرا در نجف و کربلا و سامرا هزینه میشود، افزود: همچنین ۱۰ خشت طلا برای گنبد در حال ساخت حرم امام حسین (ع) از سوی خیرین در خراسان شمالی تهیهشده است.
وی تصریح کرد: از ابتدای امسال تا کنون ۴۷ نفر کارگر و استادکار برای ساخت بقاع متبرکه از خراسان شمالی به عتبات عالیات اعزام شدند.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان بیان داشت: امسال تعهد ما برای بازسازی عتبات عالیات یک میلیارد تومان است که تاکنون ۵۰ درصد از این مبلغ محقق شده است.
صفری با بیان اینکه امسال ستاد اربعین در خراسان شمالی تشکیلشده است، اظهار کرد: این ستاد از ۱۱ کمیته مختلف شامل کمیته جذب، اسکان، تغذیه زائران در پیادهروی میلیونی در اربعین و غیره تشکیلشده که بر عهده بازسازی عتبات عالیات است.
وی بابیان اینکه جذب کمکهای مردمی برای اسکان و پذیرایی از زائران بر عهده ستاد بازسازی عتبات عالیات است، گفت: امسال در کربلا یک موکب از طرف خراسان شمالی برپا میشود که پشتیبانی، پذیرایی و اسکان روزانه نزدیک به ۱۰ هزار نفر را بر عهده دارد.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان بیان داشت: در حال حاضر بسیاری از لوازم مورد نیاز برای اسکان و پذیرایی از زائران فراهمشده است اما هنوز برای پذیرایی و اسکان زائران به کمکهای مردم و خیرین نیاز داریم.
صفری بابیان اینکه هنوز اقلامی همچون پتو، زیرانداز و غیره برای زائران اربعین نیازاست گفت: مردم میتوانند کمکهای نقدی و غیر نقدی خود را بهصورت حضوری و یا بهحساب های ستاد بازسازی عتبات عالیات در بانکهای مختلف خراسان شمالی واریز کنند.
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