توجه به مدیریت منابع آب در قم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رضوی در جلسه شورای حفاظت از آب قم که ظهر یکشنبه در تالار امام جواد(ع) استانداری این استان برگزار شد بر لزوم توجه به اصل مهم مدیریت منابع تأکید کرد و گفت: ما برای تأمین آب منابع داریم اما نحوه مدیریت این منابع بسیار مهم است که برخی به آن بیتوجه هستند.
وی بر لزوم توجه به آبهای سطحی تأکید کرد و ابراز داشت: اگر بخشی از این آب به کشاورزی تخصیص پیدا نکند و مدیریت خوبی بر آبهای سطحی صورت نگیرد کشاورزان برای تأمین آب به آبهای زیرزمینی متوسل میشوند که این امر مناسبی نیست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی قم با اشاره به مدیریت مناسب آب در گلپایگان گفت: نگاهها به استفاده هر چه بهتر از آبهای سطحی و استفاده بهینه از این آبها است.
وی، آب زیرزمینی را به عنوان سرمایهای مهم دانست و بیان کرد: به هر میزان که برای صرف آبهای سطحی برای مصارف گوناگون خساست به خرج داده شود از سویی دیگر بر روی آبهای زیرزمینی تأثیر منفی گذاشته و آن بخش دچار ضرر میشود.
نگاه اقتصادی به سد ۱۵ خرداد
وی ضمن تأکید بر نقشی که میتواند سد ۱۵ خرداد بر احیای بخشی از حقابههای کشاورزی داشته باشد، افزود: ما این مسئله را فراموش کردهایم زیرا سد ۱۵ خرداد را برای تأمین آب بخش کشاورزی خارج شده و بیشتر به آب این سد نگاه اقتصادی وجود دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی قم با اشاره به نگاه اقتصادی به وحود آمده برای آب سد ۱۵ خرداد، گفت: این آب در حال حاضر مترمکعبی ۷۰ تومان برای وزارت نیرو ارزش دارد و با توجه به اینکه کشاورزان نیز به این معادلات اقتصادی تمکین نمیکنند انگیزه برای مدیریت آب این سد در بخش کشاورزی از بین رفته است.
وی تأکید کرد: یکسان سازی نرخ تعرفه آب سد ۱۵ خرداد با سدکوچری و سرشاخههای دز میتواند بعد اقتصادی آب سد ۱۵ خرداد را مرتفع کرده و شرایط برای استفاده از آب این سد برای کشاورزی و محیط زیست را فراهم کند.
وزارت نیرو کشاورزی قم را فراموش کرده است
رضوی در ادامه ضمن بیان اینکه وزارت نیرو کشاورزی قم را فراموش کرده است، گفت: برخی میگویند که قم نیازی به کشاورزی ندارد.
وی همچنین بر لزوم توجه جدی به جداسازی آب سرشاخهها از فضای سبز تأکید کرد و ادامه داد: این مطلب باید به شکل جدی از سوی شهرداری دنبال شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی قم همچنین به مسئله فاضلاب پردیسان و دغدغه مردم این منطقه پیرامون این موضوع اشاره کرد و گفت: فاضلاب این منطقه در خیابان رها شده و مردم حتی حاضرند برای بحث فاضلاب هزینه کنند.
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