وعده صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور برای پرداخت مطالبات کشاورزان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، ناصر حیدری پوری بیان داشت: یکی از مهمترین مشکلات کشاورزان عدم پرداخت به موقع خسارت ناشی از پدیده های طبیعی از جمله باران وتگرگ وخشکسالی از سوی بیمه گذار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از وعده پرداخت مطالبات کشاورزان ازسوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بهره برداران خبر داد و گفت: به دلیل عدم تامین اعتبارات لازم از سوی دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی، این صندوق قادر به پرداخت خسارت به کشاورزان در سالهای اخیرنبوده است.

حیدری پوری افزود: طی سالهای زراعی (۹۳-۹۴)و (۹۵-۹۴) حدود ۵میلیاردو ۶۰۰ میلیون تومان مطالبات کشاورزان هرمزگانی در بحث بیمه محصولات کشاورزی می باشد.

وی اذعان کرد: با پیگیری های صورت گرفته ،صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور وعده داده تا اواخر آبان ماه اعتبارات لازم را برای پرداخت مطالبات کشاورزان اختصاص دهد.

حیدری پوری افزود: در صورت تامین اعتبارات لازم از طریق بانک کشاورزی، مطالبات بیمه محصولات کشاورزان پرداخت خواهد شد.