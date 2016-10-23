حمله تروریستی به مهندسان برق ایران در عراق محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال حمله داعش به نیروگاهی در کرکوک که به شهادت چهار تن از مهندسان ایرانی و زخمی شدن سه تن دیگر منجر شد، سندیکای صنعت برق با صدور بیانیه‌ای اندوه و تاسف خود را اظهار داشته و این اقدام تروریستی را محکوم می‌کند.

در متن بیانیه این تشکل صنفی صنعت برق آمده است:

بسم رب الشهدا

«حمله داعش به نیروگاهی در کرکوک به شهادت چهار تن از مهندسان ایرانی و زخمی شدن سه تن دیگر منجر شد.»

این جمله که سرخط خبرهای چند روز گذشته بوده، مصیبت بزرگی برای صنعت برق کشور محسوب می شود. فقدان نیروهای متخصصی که هر یک کوله باری از تجربه، دانش و تخصص داشته اند، ضایعه بسیار بزرگی است.

صنعت برق ایران به عنوان بزرگترین صادرکننده خدمات فنی و مهندسی کشور، به شایستگی توانسته است سهم جمهوری اسلامی ایران را در بازارهای منطقه تثبیت کند و در حقیقت فعالان این صنعت تلاش کرده اند با همت، دانش و استواری مرزهای کشور را درنوردیده و نور و روشنایی را در تمام کشورهای منطقه بگسترانند.

اما بی‌شک تلخ‌ترین پاسخ به این تلاش که ثمره آن پیش از هر چیز تامین منافع ملی و کمک به توسعه پایدار اقتصادی و صنعتی کشور است، نا امنی است. تامین امنیت جانی برای مهندسانی که سرمایه انسانی کشور هستند و تنها به منظور دنبال کردن اهداف توسعه‌ای کشور، خطر حضور در کشورهایی که دچار نا امنی منطقه ای می باشند را به جان می خرند، بدون شک کمترین خواسته منطقی آنها است.

بر این اساس سندیکای صنعت برق ایران ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی و تسلیت به مقام معظم رهبری و خانواده بزرگ صنعت برق و انرژی کشور به ویژه خانواده محترم این شهدای گرانقدر، خواستار پیش بینی تدابیر بیشتری برای تامین امنیت متخصصان و کارکنان شرکت های ایرانی در کشورهایی است که بازارهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند.