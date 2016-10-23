مخالف برگزاری فوتبال ایران و کره در شب عاشورا نبودم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر یکشنبه در دیدار با رؤسای اداره ورزش و جوانان شهرستان‌های خراسان رضوی و تعدادی از رؤسای هیئت‌های ورزشی استان که در دفتر امام‌جمعه مشهد برگزار شد، با بیان اینکه مسئله اخلاق و فرهنگ از یکدیگر مجزا هستند و مسائل فرهنگی از اخلاقی بالاتر است، اظهار کرد: نوع فعالیت فرهنگی باید مطابق با همان جریان و اثر گذار باشد، همچنین درباره مسائل فرهنگی جریان فرهنگ در کشور فعالیت‌های یکنواخت کپی شده است که در همه نهادها و دستگاه‌ها برنامه‌های ترویجی و آموزش عملی یکسانی صورت می‌گیرد.

وی افزود: برای فعالیت فرهنگی در عرصه ورزش باید ارزش‌گذاری داشته باشیم و راه این ارزش‌گذاری در عرصه ورزش خود ورزش است نه برنامه‌های ترویجی سایر نهادها که این ارزش‌گذاری باید در رأس این جریان صورت بگیرد.

آیت الله علم‌الهدی با بیان اینکه می‌توان فرهنگ را از ورزش به کل جامعه تزریق کرد، گفت: ارزش‌گذاری در فرهنگ ورزش باید از طریق ورزشکار و در سطح قهرمان‌ها صورت گیرد و خود آن قهرمان که محبوبیتی کسب کرده است اگر صبغه دینی گرفته باشد تأثیرگذاری چند برابری در جامعه خواهد داشت.

وی از حضور بانوان باحجاب در مسابقات پارالمپیک ابراز خرسندی کرد و ادامه داد: باید بتوانیم کالای دین را از طریق قهرمانان در جامعه تبلیغ کنیم، زمانی که آقای رضازاده با «یا ابوالفضل» گفتن یا ورزشکار دیگر با به سجده افتادن محبوبیتی چند برابر کسب می‌کند و این‌گونه می‌توانیم ارزش‌های دینی را به کل جامعه منتقل کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه وزارت ورزش باید با استفاده از روان‌شناسی ورزش بهترین راهکار اجرایی را ارائه دهد، تصریح کرد: این مساله غیر از آموزش‌های دینی لازم است و نباید این‌طور باشد که شرکت در کلاس‌های آموزشی ضریب داشته باشد بلکه از آنجا که جلوه‌گری در ورزش حرف اول را می‌زند باید برترین‌های ورزش قهرمانی را در این مسیر قرار دهیم که وقتی ورزشکار جلوه دینی دارد محبوبیت بیشتری هم در میان مردم دارد و باید محبوبیت از این سنخ را در جامعه توسعه داد و توسعه آن بر عهده جامعه ورزشی است.

وی اضافه کرد: کشور ما یک کشور سیاست زده است و در کشور سیاست زده همه جریانات در جهت سیاست استخدام می‌شوند که در چنین جامعه‌ای ورزش و ورزشکار هم در استخدام سیاست درمی‌آید و این بزرگ‌ترین آفت و بلای خطرناک برای ورزش و جامعه ورزشی است.

آیت الله علم الهدی با اشاره به اینکه راه نفوذ جریانات سیاسی در ورزش نیز همین است که تیم‌های ورزشی را در استخدام جریانات سیاسی خود درمی‌آورند، اظهار کرد: وقتی تیم را تأمین کردند، خواه‌ ناخواه ورزش در استخدام آن جریان درمی‌آید و گاها جریانات اقتصادی هم همین کار را می‌کنند؛ برای مثال جریان تجاری که در این شهر اموال دولت را به عنوان سهام می‌فروشد و تیم داری می‌کند، این بهترین تبلیغ برای این جریان تجاری است.

وی عنوان کرد: جریانات سیاسی برای نفوذ، تیم‌سازی می‌کنند و یک جریان ورزشی محبوب را تابلوی تبلیغات خود قرار می‌دهند.

آیت الله علم الهدی بر لزوم برنامه‌ریزی برای مقابله با این جریانات تأکید و ابراز کرد: بسیج بهترین وسیله برای برنامه‌ریزی است و باید کل فعالیت‌های ترویجی ورزشی را به دست بگیرد و نیروها و استعدادها را در جبهه ورزش که افتخار نظام ما مقابل دشمنان است، ساماندهی کند.

وی با بیان اینکه در جریان امروز کشور و شرایطی که دشمنان می‌خواهند ما را در عرصه بین‌المللی تحریم کنند، بیان کرد: ورزش مساله تأمین مقاومت ماست و ابزار دفاعی قوی مقابل این توطئه دشمنان است و ما باید برای توسعه ورزش‌کار کنیم زیرا ورزشکار در خاک‌ریز دشمن او را شکست داده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برگزاری مسابقه ایران با کره جنوبی در شب عاشورا و مخالف نبودن خود در این خصوص، گفت: دشمن در همه عرصه‌ها سعی کرده و توانسته ما را عقب بزند اما در عرصه ورزش نتوانسته و این کار به ضرر خودش نیز هست و بنده مخالف تعطیلی مسابقه نبودم و معتقد بودم باید این مسابقه را با شعائر دینی درآمیخت که با عنایت الهی این اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: دشمن نمی‌تواند ما را در عرصه ورزش حذف کند و راهی برای حذف ما ندارد، چرا باید در یک مسابقه بین‌المللی که جاده و میدان باز ماست با دست خودمان میدان را ببندیم؟ شب عاشورا شب رزم با کفار و شب جنگ با منافقین و مشرکین است چرا این میدان را تعطیل کنیم؟

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه بسیج باید در این میدان باز، باهمت عالی و با برنامه‌ریزی مستقل کار را از دست ساپورت‌چی‌های سیاسی و اقتصادی بگیرد، اظهار کرد: اگر بسیج نظام کار را به دست گیرد و شرایط را عوض کند و تیم‌های ورزشی و قهرمانان بااستعداد را از ساپورت‌چی‌های سیاسی و کلاه‌برداران اقتصادی گرفته و همچون دفاع مقدس مدیریت کند، مشکلات مرتفع خواهد شد.