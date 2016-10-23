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۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۱۷

ارتش عراق خبر داد:

هلاکت یکی از معاونان ارشد «أبوبکر البغدادی» در موصل

هلاکت یکی از معاونان ارشد «أبوبکر البغدادی» در موصل

جنگنده های ارتش عراق مواضع تروریست های تکفیری داعش در جنوب شهر موصل را بمباران کردند که به دنبال آن یکی از معاونان ارشد سرکرده گروه تروریستی داعش به هلاکت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عملیات ضد تروریستی نیروهای مشترک عراقی در شهر موصل همچنان ادامه دارد.

در جریان این عملیات، جنگنده های ارتش عراق، مواضع تروریست های داعش در جنوب شهر موصل را بمباران کردند.

به دنبال این حمله یکی از معاونان ارشد أبوبکر البغدادی سرکرده داعش به هلاکت رسید.

در همین ارتباط، ارتش عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد که جنگنده های این کشور بر اساس گزارش های دستگاه های اطلاعاتی، مخفیگاه «أبو أسامه» معاون ارشد البغدادی را شناسایی کرده و آن را هدف قرار دادند.

خبر دیگر اینکه تروریست های داعش، پنج نفر از ائمه جماعت مساجد در شهر موصل را بازداشت کردند. داعش این افراد را به اتهام تحریک مردم به ایستادن در برابر این گروه، دستگیر کرده است.

کد مطلب 3803780

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