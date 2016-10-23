سه کرسی ترویجی در دانشگاه قم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پر دازی، نقد و مناظره، با همکاری دانشگاه قم و خانه ملی گفتگوی آزاد دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، سه کرسی ترویجی در ماه ابان به میزبانی دانشگاه قم برگزار خواهد شد که برنامه این کرسی ها بدین شرح است:

کرسی ترویجی «تحول در علوم انسانی با تاکید بر موضوعات حقوقی»

این کرسی ترویجی با ارائه علی رضا ابراهیمی و با نقادی سید اصغر موسوی و علیرضا رستمی دوشنبه، مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ از ساعت ۱۰ الی ۱۲در محل تالار شهید چمران واقع در دانشگاه قم، برگزار می شود.

کرسی ترویجی «ارزیابی نسل های دادگاه های کیفری بین المللی»

این کرسی با ارائه ارائه محسن قدیر و نقادی احمدرضا توحیدی، سیدیاسر ضیائی چهارشنبه، مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در محل تالار شهید بهشتی دانشگاه قم، برگزار می شود.

کرسی ترویجی «نگاهی جدید به روایات سبعه احرف»

این کرسی با ارائه غلامحسین اعرابی و نقادی سیدرضا مودب شنبه، مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در محل تالاراندیشه دانشگاه قم، برگزار می شود.