بررسی «روجا» در شبکه یک/ «مردان نخیله» به شبکه دو رسید

صادق کرمیار نویسنده و کارگردان درباره تازه ترین فعالیت های خود به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه مجموعه تلویزیونی «روجا» را به شبکه یک سیما ارائه کردم و بنا به پاسخ آنها اصلاحاتی نیاز بود که انجام شد و هم اکنون در دست بررسی است.

وی همچنین درباره فیلمنامه دیگری به نام «مردان نخیله» توضیح داد: این فیلمنامه با موافقت حسین کرمی مدیر مرکز امور نمایشی سیما در شبکه دو بررسی می شود و هنور منتظر جواب هستیم.

کرمیار در پایان توضیح داد: «مردان نخیله» همان رمان «نامیرا» درباره واقعه عاشورا است که سال ۸۸ به نگارش درآمد. در واقع ابتدا فیلمنامه نگارش شد بعد در قالب رمان به چاپ رسید به همین خاطر از همان زمان پیگیر تولید آن بودم اما شرایطش تا امروز فراهم نبود.

قصه کتاب «نامیرا» که از دل فیلمنامه «مردان نخیله» برآمده جریان پیوستن مردی از قبیلهٔ بنی کلب به نام عبدالله بن عمیر به سپاهحسین بن علی است. این کتاب روایت ساده‌ای است که از اوضاع کوفه شروع شده و به واقعهٔ کربلا می‌رسد.