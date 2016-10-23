پدافند غیرعامل به خواسته اجتماعی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینی جو ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه این شهرستان به مناسبت هفته پدافند غیرعامل گفت: پدافند غیرعامل فقط عنوانی برای برگزاری نشست‌ها نیست بلکه پروژه‌ای برای توانمندسازی جامعه در بخش‌های گوناگون است.

حسینی جو افزود: در سطح ملی درزمینهٔ پدافند غیرعامل، حسب فرمایش‌های مقام معظم رهبری و دولت اقدام‌های خوبی انجام‌شده و افزایش امنیت حاصل در جامعه ناشی از همین برنامه‌ریزی‌هاست.

وی اضافه کرد: در شهرستان تنکابن علیرغم فعالیت‌های خوبی درزمینهٔ پدافند غیرعامل انجام شد اما این موضوع مهم بیشتر دچار جلسه زدگی شده و بایستی عملیاتی شود.

حسینی جو بابیان اینکه پدافند غیرعامل باید از فضای اداری خارج‌شده و به یک خواسته اجتماعی تبدیل شود تصریح کرد: برداشت مردم از پدافند غیرعامل نباید آغاز یک جنگ و منازعه باشد بلکه مردم باید بدانند که پدافند غیرعامل ایمن‌سازی جامعه است.

فرماندار ویژه تنکابن با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی باید از حالت تشریفاتی خارج‌شده و به حالت اجرایی تبدیل شوند؛ گفت: رسانه‌ها با قلم‌زدن درست درباره پدافند غیرعامل به فرهنگ‌سازی این مقوله مهم کمک کنند.