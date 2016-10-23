۱۷ هزار بازرسی از واحدهای صنفی خراسان جنوبی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی تهوری پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به انجام ۱۷ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی استان از ابتدای سال جاری تاکنون اظهار کرد: این بازرسی ها منجر به تشکیل ۴۸۸ پرونده در تعزیرات حکومتی شده است.

وی، ارزش ریالی این پرونده ها را ۸۶۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: طی این مدت ۱۷۰ میلیون تومان از بابت شکایت های مردمی به آن ها برگشت داده شده است.

افزایش ۵۰ برابری ارزش پرونده های قاچاق

رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی همچنین از ۷۴۱ مورد تماس مردمی با سامانه ۱۲۴ در این مدت خبر داد و گفت: این تماس ها نیز منجر به تشکیل ۱۵۰ پرونده تخلف شده است.

تهوری با اشاره به انجام ۶۴۴ فقره بازرسی با محوریت قاچاق کالا و ارز در سال گذشته، عنوان داشت: این بازرسی ها منجر به تشکیل ۳۹ فقره پرونده به ارزش ۲۴ میلیون ریال شده است.

وی با بیان اینکه امسال موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز با جدیت بیشتری دنبال شده است، بیان داشت: در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و ۲۰۰ مورد بازرسی انجام شد که این میزان منجر به تشکیل ۹۲ پرونده تخلف به ارزش ۱۱۰ میلیون ریال شده است.

به گفته وی ارزش پرونده های قاچاق کالا در سال جاری با افزایش ۵۰ برابری نسبت به سال گذشته روبه رو بوده است.

استفاده از افزودنی های غیرمجاز در نانوایی ها به حداقل رسید

رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی همچنین به انجام طرح های نظارتی ویژه در برخی از ایام سال اشاره کرد و گفت: طرح نظارتی ویژه نوروز، بازگشایی مدارس، مبارزه با مشکلات و تخلفات حوزه نانوایی ها، مبارزه با کالای دخانی و بازرسی از مدارس غیر انتفاعی از جمله مهمترین این موارد بوده است.

تهوری با اشاره به نظارت های ویژه از نانوایی های استان، بیان داشت: با اقدامات انجام شده می توان ادعا کرد در حال حاضر استفاده از افزودنی های غیرمجاز در نانوایی ها به حداقل رسیده و تنها چند مورد در ابتدای سال جاری گزارش شد اما طی چند ماه گذشته هیچ گزارشی در این زمینه نداشته ایم.

وی همچنین از تعدیل در قیمت شکر در بازار استان خبر داد و گفت: با اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم بازار استان در حال حاضر قیمت شکر به دو هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.