جلسه مجمع عمومی فراکسیون ولایت برای تعیین ساز و کارها

احسان قاضی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از جلسه مجمع عمومی فراکسیون ولایت خبر داد.

نماینده مردم فریمان در مجلس ادامه داد: در جلسه امروز در خصوص ساز و کار تشکیل فراکسیون ولایت و اساسنامه فراکسیون بحث و گفتگو خواهد شد.

وی تصریح کرد: قطعا در فراکسیون ولایت در خصوص گزینه های پیشنهادی دولت برای سه وزارتخانه فرهنگ و ارشاد، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش نیز بحث و گفتگو خواهد شد.

به گزارش مهر، در حالی اولین جلسه مجمع عمومی فراکسیون ولایت بعد از انتخاب علی لاریجانی به ریاست مجلس تشکیل می شود که نخستین جلسات این فراکسیون در خرداد ماه سال جاری برگزار شده بود و علیرغم گذشت چهار ماه از تشکیل مجلس دهم هنوز ساز و کار فراکسیون ولایت تعیین نشده است.