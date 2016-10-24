به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، آیین اختتامیه دومین همایش منطقه‌ای گفت‌وگوی ادیان در زیمبابوه با حضور میهمانان داخلی و خارجی شرکت‌کننده در این نشست از ایران، آفریقای‌جنوبی، مالاوی و زامبیا و همچنین رهبران دینی مسلمان شیعه و سنی، مسیحی و از ادیان بومی منطقه، اساتید و دانشجویان دانشگاه زیمبابوه و کالج آروپه (وابسته به دانشگاه کاتولیک زیمبابوه) در سالن اصلی کالج آروپه برگزار شد.

آلفرد تومی، معاون اجرایی وزیر ایالتی حراره در سخنرانی خود در این آیین ضمن قدردانی از رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری این همایش ابراز کرد: متأسفانه سیاست‌های غرب باعث تفرقه پیروان ادیان شده ‌است. چنانچه مردم شکار این سیاست‌ها شوند، امکان گردهمایی و دیالوگ و تفاهم میان پیروان ادیان فراهم نخواهد شد.

وی افزود: خوشبختانه بر خلاف برخی کشورها، همزیستی مسالمت‌آمیز میان پیروان ادیان به خصوص مسلمانان و مسیحیان در زیمبابوه برقرار بوده ‌است.

آلفرد تومی همچنین ضمن بیان خاطره‌ای از دوران دانش‌آموزی خودش که در مسجد مسلمانان حضور یافته بود، بیان کرد: آن تجربه هنوز هم در خاطر من هست. اگر مسلمانی آن است، من خود را مثل یک مسلمان می‌دانم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که راه‌حل‌های ارایه‌شده در بیانیه نهایی همایش، بتواند از روی کاغذ به مرحله عمل برسد.

بنا بر اعلام این خبر، پیش از سخنزانی آلفرد تومی، معاون اجرایی وزیر ایالتی پایتخت، بیانیه نهایی همایش در سیزده بند، ابتدا به هم‌اندیشی گذاشته شد و پس از جلب نظر شرکت‌کنندگان و موافقت نهایی آنان، قرائت شد.

در پایان مراسم نیز کتاب «ایران مهد همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان» به آلفرد تومی، معاون اجرایی وزیر ایالتی پایتخت اهدا شد.

محسن شجاع‌خانی، رایزن فرهنگی کشورمان در زیمبابوه نیز توضیحاتی در خصوص فرآیند کنفرانس و محتوای مقالات رسیده ارایه داد. وی در سخنرانی کوتاه خود ضمن سپاس از کمیته علمی و اجرایی همایش، حضار و میهمانان اعلام کرد که مقالات رسیده در قالب کتابی، به زودی نشر خواهد یافت.

همچنین در حاشیه این مراسم، کتاب‌ها و فصلنامه‌های ویژه گفت‌وگوی ادیان (ارسالی از مرکز بین‌المللی گفت‌وگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مرکز اسلامی لندن) به نمایش گذاشته شد.