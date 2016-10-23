پرونده مرگ قاتل فراری مشگین شهری در دست بررسی است

ابراهیم امامی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: شب گذشته فردی که متهم به قتل زنش اعلام شده پس از فرار در جاده مشگین شهر- اهر با یک دستگاه کامیون تصادف کرده و در دم جان‌باخته است.

وی افزود: خودروی پراید قاتل فراری در این تصادف دچار خسارت جدی شده و تنها فردی که در حادثه جان خود را از دست داده راننده پراید است.

فرماندار مشگین شهر با تأکید به اینکه هنوز در خصوص محرز بودن قتل توسط جان‌باخته نمی‌توان با قطعیت نظر داد، تأکید کرد: در حال حاضر اخبار منتشر شده در فضای مجازی کلیت ماجرا است و نمی‌توان نظر قطعی صادر کرد.

امامی با بیان اینکه نحوه وقوع جرم و در ادامه تصادف جان‌باخته نیازمند بررسی دقیق و کار کارشناسی است، افزود: در وضعیت فعلی ابعاد پرونده مشخص و شفاف نیست.

وی به ضرورت بررسی ابعاد مختلف پرونده اشاره کرد و افزود: در صورتی که نتایج جدیدی از پرونده حاصل شود، اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.