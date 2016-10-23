به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی همدان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسی محبی ظهر یکشنبه در شورای هیئت‌های مذهبی شهرستان نهاوند از اجرای ۱۰۰ عنوان برنامه فرهنگی و مذهبی هم‌زمان با ایام اربعین حسینی در نهاوند خبر داد و گفت: این تعداد مراسم با حضور و مشارکت ۸۰ هیئت مذهبی فعال شهرستان نهاوند برگزار می‌شود.

وی با اشاره به مشارکت خوب مردم نهاوند برای حضور در مراسم و برنامه‌های فرهنگی و دینی افزود: این برنامه‌ها در مساجد و حسینیه‌ها و هیئت‌های مذهبی شهرستان نهاوند در شب و روز اربعین حسینی (ع) برگزار می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهاوند بابیان اینکه در طول تاریخ هیچ واقعه‌ای همانند کربلا، فرهنگ عمومی مردم را تحت تأثیر قرار نداده است، گفت: فرهنگ عاشورا خون تمامی محبان را به جوش می‌آورد به همین دلیل شیعیان اربعین را همانند تاسوعا و عاشورا پرشور برگزار می‌کنند.

وی گفت: اعزام مبلغ به مساجد و هیئت‌های مذهبی، برگزاری گفتمان دینی امربه‌معروف و نهی از منکر در مدارس، تجمع هیئت‌ها در مصلی نماز جمعه، سخنرانی و روضه‌خوانی در مساجد از دیگر برنامه‌های اداره تبلیغات اسلامی نهاوند در ایام اربعین است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهاوند یادآور شد: مراسم اصلی عزاداری روز اربعین شهر نهاوند، با اجتماع هیئت‌های عزادار از مقابل مسجد جوانان(شهید حیدری) به‌صورت دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی شروع و تا مصلی نماز جمعه ادامه خواهد داشت.