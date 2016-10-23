ادارات اردبیل اعتبار مصوب برای ترویج فرهنگ ایثار را اختصاص دهند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور لکورج بعدازظهر یکشنبه در جلسه بررسی برنامه‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اردبیل تصریح کرد: تبصره ماه ۱۷ قانون بودجه به ادارات این اختیار را داده تا دو درصد از اعتبارات خود را برای برنامه‌های ترویج ایثار و شهادت اختصاص دهند.

وی متذکر شد: بر اساس این تبصره ادارات مختار به این هزینه کرد هستند و هیچ اجباری در کار نیست اما انتظار می‌رود به دلیل ضرورت موضوع ادارات استان تخصیص این اعتبار را جدی بگیرند.

مدیرکل بنیاد شهید استان با تأکید به اینکه دستورالعمل و نحوه تخصیص و هزینه کرد اعتبار به ادارات ابلاغ شده است، ادامه داد: بررسی برنامه‌ها نشان می‌دهد همدلی و مشارکت تمامی دستگاه‌ها می‌تواند نسبت به ارتقا کیفی و کمی برنامه‌ها منجر شود.

لکورج معتقد است ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در وضعیتی که دشمن به دنبال ترویج فرهنگ و خواسته خود است، ضرورت ویژه دارد.

وی تأکید کرد: به ویژه انتظار می‌رود دستگاه‌های فرهنگی به دلیل رسالتی که دارند در حمایت برنامه‌های ترویجی فرهنگ ایثار و شهادت مشارکت جدی‌تری داشته باشند.