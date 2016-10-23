معاون اول رئیس جمهور از استاندار قزوین تجلیل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، در همایش ملی روز روستا و عشایر که در تهران برگزار شد دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از فریدون همتی استاندار قزوین تجلیل کرد.

در این همایش از فریدون همتی استاندار قزوین بخاطر تهیه و تدوین سند توسعه روستایی و همچنین حمایت از شرکت های دانش بنیان بخش روستایی در استان تجلیل و تقدیر شد.

در این مراسم از شش استان بخاطر انجام و حمایت از طرح های نوآورانه و اثرگذار در حوزه توسعه روستایی تقدیر شد که قزوین هم یکی از آنها بود.

در این مراسم بطور همزمان ۶ پروژه مشارکتی در بخش روستایی در راستای راه اندازی کارگاه های اقتصاد مقاومتی در مناطق روستایی در قالب ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

یکی از این پروه ها طرح شرکت دانش بنیان نهال گستر رویان در شهرستان آبیک بود که در حوزه تولید بافت فعالیت می کند.

در این مراسم کریم حبیبی انبوهی مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین در زمینه نقش بازدارندگی دستگاه های اجرایی در توسعه روستایی و مرتضی موسی خانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین درخصوص تهیه نرم افزار سه بعدی روستاها سخنرانی کردند.