صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در اردبیل تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محسنی بعدازظهر یکشنبه در جلسه بررسی موانع دریافت تسهیلات برای طرح‌های تولیدی کشاورزی متذکر شد: برای دریافت تسهیلات مهلت ۱۵ روزه‌ای از سوی بانک‌ها تعیین شده که اغلب مورد بی‌توجهی بهره‌برداران است.

وی افزود: اغلب بهره‌برداران کشاورزی درخواست کننده تسهیلات به دلیل بدهی یا چک‌بانکی در مدت ۱۵ روز قادر به دریافت تسهیلات نیستند و به طور خودکار بعد از ۱۵ روز عدم مراجعه فرد موجب می‌شود طرح از دریافت تسهیلات محروم شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی جهاد کشاورزی استان با تأکید به اینکه در استان تنها ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای طرح‌های مصوب پرداخت شده است، متذکر شد: این در حالی است که رقم طرح‌های معرفی شده به مراتب بالاتر است.

محسنی راهکار حل این مشکل را ایجاد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی دانست و تأکید کرد: متأسفانه این صندوق در بسیاری از استان‌ها ایجاد شده اما در اردبیل که استانی کشاورزی است هنوز شکل نگرفته است.

وی با بیان اینکه ۵۱ درصد از سرمایه صندوق توسط بهره‌برداری و ۴۹ درصد توسط دولت تأمین می‌شود، ادامه داد: در واقع بهره‌بردار هر زمان نیاز به نقدینگی دارد با نرخ بهره چهار درصد و به مدت نامحدود تسهیلات در اختیار وی قرار می‌گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی جهاد کشاورزی استان با تأکید به اینکه روند پرداخت تسهیلات نیز بسیار ساده بوده و در مدت ۲۴ ساعت پرداخت می‌شود، خواستار شکل‌گیری صندوق در استان و حتی در تمامی شهرستان‌ها شد.

وی افزود: با مراجعه بهره‌بردار به بانک شاهد مشکلات متعدد هستیم و لازم است با تشکیل صندوق توسعه زمینه دریافت و پرداخت تسهیلات تسریع شود.