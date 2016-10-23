از سرگیری مذاکرات صلح در کلمبیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تله سور، دولت کلمبیا و شورشیان فارک روز شنبه مذاکرات صلح جهت اصلاح توافق نامه صلحی که در رفراندوم دوم اکتبر رد شد را آغاز کردند. دو طرف نسبت به اصلاح این توافقنامه ابراز امیدواری کرده اند.

نماینده هیات دولت امروز گفت: نشست روز گذشته هیات دولت و هیات شورشیان فارک در هاوانا سازنده بود.

«دتیمولئون خیمنز» رئیس شورشیان فارک نیز گفت: دو طرف تلاش می کنند زمینه ها و منافع مشترک را یافته و صلح را در کشور مستقر کنند. فضا بسیار امیدوار کننده است و ما می خواهیم صلح در کشور مستقر شود.

لازم به ذکر است که مردم کلمبیا در یک رفراندوم تاریخی که ۲ اکتبر ۲۰۱۶ برگزار شد، توافق تاریخی میان دولت این کشور با شورشیان فارک را رد کردند و به آن رای منفی دادند.