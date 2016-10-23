برگزاری نمایشگاه صنایع هوافضا با حضور ۱۲۰ شرکت داخلی و خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، امین سالاری، رئیس اتحادیه هوافضای ایران امروز، در نشستی خبری اظهار داشت: هفتمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع هوایی و فضایی ایران از روز سه‌شنبه چهارم آبان‌ماه آغاز به کار می کند.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه طرح های فناورانه ای رونمایی می شود، گفت: این مراسم از جمله برنامه‌های جنبی این نمایشگاه است؛ همچنین طبق برنامه ریزی ها قرار است پرواز هواپیماهای بدون سرنشین را داشته باشیم.

به گفته وی، در هفتمین نمایشگاه صنایع هوایی، قرار است بیش از ۱۲۰ شرکت داخلی و خارجی که در این حوزه فعالیت می کنند حضور داشته باشند.

سالاری با اشاره به پتانسیل‌های شرکت‌های داخلی برای ساخت قطعات و تعمیر و نگهداری هواپیما خاطر نشان کرد: ما به سازمان هوایی کشور اعلام کردیم که چهل شرکت داخلی توانایی و آمادگی ساخت قطعات هواپیما را دارند و برخی از قطعات هواپیماهای خریداری‌شده در داخل کشور قابل تولید است.

وی گفت: ساخت هواپیمای ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفره نیاز به دانش‌های فنی زیادی دارد که در این راستا باید با شرکت‌های خارجی مشارکت داشته باشیم؛ مسئولان تصمیم‌گیر در این حوزه از اتحادیه و شرکت‌های خصوصی دعوت به عمل نیاورده‌اند.

رئیس اتحادیه هوافضای ایران گفت: در حال حاضر ۴۵ شرکت خصوصی در حوزه‌های الکترونیک، اویونیک و رادار فعال هستند؛ علاوه بر آن بیش از ۶۰ شرکت داخلی نیز در حوزه قطعه‌سازی فعال شده‌اند که استانداردهای لازم را نیز دریافت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه تعداد شرکت‌های فعال در حوزه تعمیر و نگهداری هواپیما ۱۰ شرکت است، خاطر نشان کرد: به منظور توسعه فناوری‌های مربوط به هواپیماهای بدون سرنشین برنامه‌های تشویقی در این اتحادیه در حال برگزاری است.

سالاری با تاکید بر اینکه ۲۲۰ شرکت فعال در این حوزه بیش از ۱۰ هزار شغل مفید ایجاد کرده‌اند، تاکید کرد: این تعداد اشتغال در حالی است که کارآفرینی در حوزه هوافضا سرمایه‌گذاری‌های بالایی می‌طلبد و این شرکت‌های خصوصی بدون سرمایه‌های دولتی اقدام به اشتغال‌آفرینی کرده‌اند.