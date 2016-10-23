شورای اجتماعی محلات با مشارکت مردم همدان اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مولوی ظهر یکشنبه در نخستین جلسه کمیته فرهنگی و اجتماعی مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان که با موضوع بررسی پیشنهادات پژوهشی کمیته و با حضور رئیس این مرکز، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا و اعضای کمیته و اساتید دانشگاهی برگزار شد، توجه به حوزه های فرهنگی و اجتماعی را حائز اهمیت دانست.

وی با بیان اینکه تشکیل معاونت فرهنگی اجتماعی در شهرداری همدان اقدام ارزشمندی بوده و تاکنون یکی از معاونت های موفق شهرداری بوده است، اضافه کرد: با توجه به گستردگی فعالیت‌های حوزه فرهنگی و اجتماعی در شهرداری همدان، اقدامات پژوهشی در چهار حوزه فرهنگی، اجتماعی، گردشگری وآموزش شهروندی تقسیم بندی شد.

وی با بیان اینکه برای راه اندازی شورای اجتماعی محلات باید از این پیشنهادات استفاده کرد تا از آزمون و خطا جلوگیری شده و بهترین اقدام در این زمینه صورت پذیرد، گفت: می توان از پیشنهادات کمیته فرهنگی اجتماعی مرکز پژوهش و مطالعات شورا به عنوان محورهایی برای پایان نامه های دانشجویان در مقاطع مختلف استفاده کرد و از ادغام و ترکیب آنها به سرفصل خوبی در حوزه پژوهشی مدیریت شهری همدان رسید.

حوزه فرهنگی اجتماعی شهرداری همدان توجه بیشتری به صنعت گردشگری داشته باشد

وی با اشاره به اینکه حوزه فرهنگی اجتماعی شهرداری همدان باید توجه بیشتری به صنعت گردشگری داشته باشد، افزود: امروزه زندگی شهرنشینی مبتنی برای انسان محوری است و دستیابی به توسعه پایدار شهری در مراکز محلات به عنوان اصلی ترین و بنیادی ترین عناصر شهری و حلقه ارتباط و اتصال مابین مدیران و متولیان شهری و شهروندان است.

وی عنوان کرد: رونق صنعت گردشگری می تواند برای شهرداری، شهر و شهروندان منافع بسیاری را به دنبال داشته باشد.

این عضو شورای شهر همدان به پروژه تالار قرآن اشاره کرد و یادآور شد: برای بهره گیری بهتر و مطلوبتر از فضای این تالار و سالن های جانی بهتر است نام مرکز همایش های بین المللی شهرداری همدان برای این مجموعه انتخاب شد.

مولوی با بیان اینکه پروژه تالار قرآن به آسیبی برای شهر تبدیل شده بود، افزود: در شورای دور چهارم و با درایت مدیران شهری، جلسات متعددی برای رفع این معضل با حضور اساتید، متخصصان و کارشناسان به نام و بزرگ شهر برگزار شد که در دستاورد مهم و نتیجه نهایی این امر به تکمیل پروژه منجر شد.

وی ادامه داد: هم اکنون مشکل پوشش گنبد تالار است که مقرر شده سازه گنبد اصلی توسط طرح اولیه یعنی قراگاه خاتم الانبیاء و موسسه شهید رجایی مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گرفته و نقایص و اشکالات احتمالی رفع شود.

مشارکت شهروندان ضامن موفقیت اجرای شورای اجتماعی محلات

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان مشارکت شهروندان در موفقیت اجرای شورای اجتماعی محلات را مهم دانست و تاکید کرد: براساس تجربه طرح هایی که با مشارکت و کمک مردم اجرایی شده موفقیت به همراه داشته است.

وی گفت: مداخله و مشارکت شهروندان در تصمیم گیری و تصمیم سازی هوشمند مدیریت شهری در محلات و بافت های شهری باعث شناسایی اولویت ها و ساماندهی مسائل و مشکلات شهری شده و با همکاری ساکنین در ایجاد توسعه پایدار و عمران و آبادانی و ایجاد محلاتی سرزنده پویا و با نشاط سرعت عمل ایجاد خواهد کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان نیز به گستردگی فعالیت های حوزه فرهنگی اجتماعی در شهرداری اشاره کرد و گفت: بر این اساس باید اقدامات پژوهشی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، آموزشهای شهروندی و گردشگری صورت پذیرد.

در نظر گرفتن جوانب در تدوین برنامه های فرهنگی

رضا غلامی خجسته با تاکید بر اینکه در تدوین برنامه های فرهنگی باید تمامی جوانب را در نظر گرفت، افزود: پیش بینی و تدوین برنامه های فرهنگی برای توسعه حوزه فرهنگی شهر بدون کمک فکری و نظر کارشناسان و ارتباط مدیریت شهری با مراکز علمی و دانشگاهی محقق نمی شود.

خجسته اضافه کرد: در تدوین برنامه ها باید نیازهای شهروندان و شهر مد نظر قرار گرفته و طرح ها بر اساس نیاز اجرایی شوند.

وی پروژه تالار قران را از طرح های مهم شهر همدان برشمرد و گفت: تا کنون ۱۲ جلسه فرهنگی اجتماعی با حضور اساتید دانشگاهی و کارشناسان این حوزه تشکیل شده که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که نام تالار قرآن به مرکز همایش های بین المللی شهرداری تغییر یابد تا علاوه بر برنامه های قرآنی از ظرفیت تالار برای برنامه های فرهنگی هنری نیز استفاده شود.

وی رونق صنعت گردشگری را ضروری دانست و افزود: همدان با داشتن پتانسیل و ظرفیت های خوب گردشگری نیازمند توجه ویژه است و باید در بهره گیری از این ظرفیت ها از تجربیات کشورهای پیشرفته استفاده کرد.

گفتنی است در ادامه جلسه موارد پیشنهادی کمیته فرهنگی اجتماعی مرکز مطالعات و پژوهش های وشورای اسلامی شهر همدان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هر یک از کارشناسان و اساتید حاضر در جلسه نظرات خود را در این خصوص بیان کردند.