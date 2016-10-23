اربعین نماد همدلی مسلمانان/ مسئولان سرخه برای بسیج مردم تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی فاطمی بصیر بعد از ظهر یکشنبه در سومین نشست هماهنگی ستاد اربعین حسینی(ع) در سرخه به میزبانی فرمانداری، با اشاره به حدیثی از امام حسن عسگری(ع) که فرمودند «از نشانه های مومن زیارت اربعین است»، ابراز داشت: اهمیت پیاده روی اربعین در فرهنگ اسلام بارها موردتاکید قرار گرفته است لذا امیدواریم تا با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم این همایش به بهترین نحو برگزار شود.

وی افزود: مسئولان سرخه باید زمینه را برای حضور حداکثری مردم عاشق به اهل بیت(ع) و داوطلبان خدمت در این همایش بزرگ عاشورایی را با عشق و علاقه فراهم کنند.

اربعین نمایش اقتدار مسلمانان

امام جمعه سرخه با بیان اینکه اربعین نمایش اقتدار مسلمانان است، گفت: این آئین مقدس، یکی از مراسم بزرگ جهان اسلام و به ویژه تشیع است که با تلاش مسئولان، همت مردم وعلاقه شیعیان به سرور و سالار شهیدان و در سایه برکت خون شهیدان کربلا همه ساله شاهد بزرگترین همایش مذهبی جهان در این روز هستیم.

فاطمی بصیر تصریح کرد: پیاده روی میلیونی اربعین با حضور اقشار مختلف از هر رنگ و زبان و قومیت بهترین فرصت برای ترویج و نشر ارزش های ناب اسلام محمدی است و می توان از این موقعیت برای تبلیغ و جهانی کردن پیام اصلی عاشورا که همان نپذیرفتن ظلم است، استفاده کرد.

وی افزود: افتتاح حساب شهرستانی برای جمع آوری کمک های مالی مردم، استفاده از ظرفیت خیران و روستاها، گسترش تبلیغات به ویژه در فضای مجازی و بهره گیری از توانمندی های بانوان و همچنین روحانیان در مساجد، تکایا و ... می توانند در راه اشاعه فرهنگ عاشورایی و حضور هرچه باشکوه تر مردم در این مراسم مفید به نظر برسد.

اربعین بزرگترین رویداد فرهنگی جهان است

فرماندار سرخه نیز در این نشست، با بیان اینکه پیاده روی اربعین بزرگترین رویداد فرهنگی جهان است، گفت: این رویداد مهم فرصت بسیار خوبی برای تبیین فرهنگ حسینی و ارائه آن به جهانیان است و در جلسات مختلف باید تلاش شود تا اهداف این پیاده روی عظیم برای همگان و به ویژه برای نسل نوجوان و جوان بیان شود.

علی مویدی زاده با بیان اینکه اربعین تجدید میثاق با امام حسین (ع) و نیز زنده نگه داشتن حادثه کربلا است، ابراز داشت: با پیگیری های مستمر مسئولان مراسم پیاده روی اربعین سال جاری با شکوه هرچه بیشتر، برگزار خواهد شد و در این راستا نیاز است تا مسئولان با برنامه ریزی منسجم تر برای هر چه بهتر و باشکوه برگزار شدن این همایش فرهنگی بزرگ تلاش کنند.

وی با اشاره به وظایف تعیین شده توسط ستاد اربعین استان سمنان و شهرستان های هشت گانه، افزود: هدف از تشکیل این ستاد، برنامه ریزی در خصوص جمع آوری هدایا و نذورات مردمی است که بایستی به صورت متمرکز در اختیار ستاد استان قرار گیرد همچنین در جریان برگزاری راهپیمایی بزرگ اربعین باید حضور و مشارکت مردم بیش‌ازپیش تقویت شود و این امر نیز یکی دیگر از کارکرد های ستاد اربعین حسینی در استان محسوب می شود.