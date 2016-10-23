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۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۰۶

معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر خوزستان خبر داد:

بهره مندی ۲۳هزار زائر نیازمند از سفره های حسینی هلال احمر خوزستان

بهره مندی ۲۳هزار زائر نیازمند از سفره های حسینی هلال احمر خوزستان

اهواز ـ معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: ۲۳ هزار نیازمند در قالب طرح سفره های حسینی اطعام شدند.

کاوه جاسب در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح سفره های حسینی اظهار کرد: این طرح به منظور کمک به نیازمندان و ترویج ارزش های نهضت حسینی و قیام عاشورا و با حضور داوطلبان متعهد با سازماندهی نذورات جهت برپایی سفره‏های اطعام برای عزاداران برگزار می شود.

وی افزود: در این طرح که در دهه اول محرم امسال برگزار شد، ۸۰۰ داوطلب مشارکت کردند و ۲۰۴ سفره با ارزش بیش از یک میلیارد و ۷۵۶ میلیون ریال گسترده شد و ۲۳ هزار نیازمند اطعام شدند.

معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر خوزستان تصریح کرد: سهم ما در این میان ۶۱ میلیون ریال و سهم داوطلبان یک میلیارد و ۶۳۵ میلیون ریال بوده است.

جاسب در پایان بیان کرد: همچنین ۶ سازمان غیردولتی نیز در این طرح به ما کمک کردند که رقم مشارکت آنها ۱۵۰ میلیون ریال بوده است.

کد مطلب 3803850

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