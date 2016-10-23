به گزارش خبرنگار مهر، محسن بهشتی در جلسه شورای حفاظت از آب قم که ظهر یکشنبه در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد با بیان اینکه در خصوص حقابههای استان قم کمیتهای تشکیل شده است، گفت: مسئله حقابههای استان قم رخداد مهمی است و دارای سوابق زیادی است که باید مورد پیگیری قرار گیرد.
وی به حقابه زیست محیطی برای استان قم اشاره و عنوان کرد: تلاش داریم تا این حقابه را برای قم به دست آوریم و نحوه رهاسازی آن هم در فصلی باشد که بتوان بهترین بهرهبرداری را داشت.
معاون امور عمرانی استانداری همچنین به موضوع فاضلاب و پساب در پردیسان اشاره کرد و گفت: پرداختن به این مسئله جزو ضرورتهای اجتماعی است.
وی ادامه داد: شهرداری میتواند به این مشکل ورود پیدا کند و با ساماندهی تصفیه خانه در این شهرک از پسابهای این منطقه برای فضای سبز استفاده کند.
حقابههای کشاورزی قم باید پرداخت شود
فرماندار قم هم در این جلسه طی سخنانی بر لزوم پیگیری حقابههای کشاورزی استان قم تأکید کرد و گفت: اگر به دنبال احیای حقابهها و وارد کردن آنها به استان نباشیم در نهایت بالادست قم به فکر توسعه کشاورزی میافتد.
رضا سیار با تأکید بر اینکه اگر آبی وجود دارد باید حقابههای کشاورزی قم پرداخت شود، ادامه داد: رهاسازی ۳ میلیون مترمکعب آب موجب احیای سه هزار هکتار از باغهای انار قم شد که این امر باید تداوم داشته باشد تا از خشک شدن باغات جلوگیری شود.
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