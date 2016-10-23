شرکت بیش از ۳۴ هزار خانوار رفسنجانی در سرشماری اینترنتی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری پیش از ظهر شنبه در شورای اداری شهرستان رفسنجان اظهار داشت: در زمینه تحقق شعار سال همایش «رفسنجان، تدبیر، تلاش و توسعه» را برگزار کردیم که این همایش حرکتی ماندگار در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بود که این همایش تداوم می‌یابد، دبیرخانه آن دائمی است و مصوبات آن پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به دستاوردهای همایش «رفسنجان، تدبیر، تلاش و توسعه»، افزود: نخستین دستاورد این همایش راه‌اندازی دبیرخانه و کمیسیون‌ها است که اکنون فعال هستند.

ملانوری ادامه داد: دومین دستاورد همایش، ثبت ملی پسته بود که این کالای ارزآور، خوشنام و استراتژیک را به نام رفسنجان ثبت کردیم و ثبت جهانی پسته را نیز در دستور کار داریم.

فرماندار رفسنجان احیای مجموعه ورزشی دانشگاه ولی عصر (عج) در موزه ریاست‌ جمهوری را دیگر دستاورد همایش برشمرد و افزود: قبل از برگزاری این همایش، این مجموعه راکد بود که اکنون می تواند این مجموعه در اختیار برنامه‌های فرهنگی، مذهبی، ورزشی و هنری شهرستان باشد.

ملانوری ادامه داد: چهارمین دستاورد همایش تصویب و راه‌اندازی اتاق صنایع بالاستی و پایین‌دستی مس در رفسنجان بود. مس نقش خوبی در شهرستان نداشت و بهره‌مندی ما از مس باید بیشتر شود. بیش از ۱۰۰۰ قلم کالای مصرفی مس است که از جای دیگر تأمین می‌شود در حالی که در شهرستان این ظرفیت وجود دارد.

وی در این زمینه گفت: این همایش سبب شد در کمیسیون‌ها به جمع‌بندی برسیم که ۲۶ طرح صنعتی با حمایت مس و مشارکت بخش خصوصی در رفسنجان ایجاد شود که این کاری اساسی و ماندگار برای خروج از تک‌محصولی شهرستان است.

فرماندار رفسنجان با اشاره به برگزاری جشنواره بازی‌های بومی محلی کشور در رفسنجان، اظهار کرد: دستاورد دیگر این همایش، انعقاد تفاهمنامه بین شهرستان رفسنجان و فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی برای ایجاد پایگاه توسعه و ترویج بازی‌های بومی محلی منطقه‌ای کشور در رفسنجان بود که پیش‌نویس آن در حال آماده‌سازی است.

به گفته ملانوری انعقاد تفاهمنامه بین دانشگاه آزاد و شرکت باغ‌ورز برای راه‌اندازی خط تولید نوعی تراکتور دیگر دستاورد همایش رفسنجان، تدبیر و تلاش بود.

فرماندار رفسنجان در ادامه به ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در شهرستان اشاره داشت و بیان کرد: هفته گذشته سرمایه گذار ترکیه‌ای برای سرمایه‌گذاری در زمینه احداث نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی و ۲۵ مگاواتی گازی و ایجاد مرکز نمایشگاه خودرو و موتورسیکلت هوندا در رفسنجان حضور یافتند.

ملانوری با اشاره به ثبت نخستین وقف امنیت در کشور توسط خیر رفسنجانی تصریح کرد: ساختمان آگاهی و ستاد فرماندهی نیروی انتظامی توسط خیران احداث می شود و تعدادی خودرو و موتورسیکلت خریداری شد.

فرماندار رفسنجان با اشاره به اجرای سرشماری اینترنتی از سوم تا ۳۰ مهر ماه، گفت: در این سرشماری ۳۴ هزار و ۷۳۳ خانوار با جمعیت ۱۱۸ هزار و ۳۹۱ نفر اطلاعات خود را وارد سامانه کردند که ۳۹ درصد از جمعیت شهرستان را تشکیل می‌دهند که البته انتظار ما بیش از این بود. سرشماری حضوری نیز آغاز شده و تا ۲۵ آبان ماه ادامه دارد.

ملانوری بر ضرورت تجهیز و فعالیت نمازخانه های ادارات تأکید کرد و افزود: اجلاس استانی نماز ۱۱ آبان ماه با حضور ۱۲ شهرستان شمالی استان کرمان در تالار خیام دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان برگزار می‌شود که سخنران کشوری و استاندار نیز حضور می‌یابند.

تولید ۳۲ هزار تن پسته در رفسنجان

فرماندار رفسنجان در بخش دیگری از سخنان خود به بازار پسته اشاره کرد و گفت: امسال مجموع تولید پسته در کشور ۱۳۰ هزار تن پسته بود و در رفسنجان ۳۲ هزار تن پسته برداشت شده است.

ملانوری ادامه داد: در سال جاری آمریکا ۳۵۰ هزار تن پسته و ترکیه ۲۰۰ هزار تن پسته تولید کرده و چین، افغانستان، اسپانیا و ... نیز جزو تولیدکنندگان هستند، اما رقیب جدی ما آمریکا است که طی سال‌های تحریم بازارها را از آن خود کرده است، البته کیفیت پسته ما را ندارد.

وی با بیان اینکه آمریکا پسته را ابتدای سال هشت‌ دلار قیمت زده تا بتواند، پسته را وارد بازار کند، ابراز داشت: ما نیز در حوزه بازار داخلی کار نکردیم که عیب بزرگی است و هم در بازار خارجی که به ۹۰ کشور صادرات داشتیم، اما امروز به چند کشور انگشت‌شمار رسیده است.

فرماندار رفسنجان تصریح کرد: باید تولیدمان را در واحد سطح بالا ببریم، آب را خوب حفاظت کنیم و تلاش کنیم که بازارها را به دست آوریم.

وی عنوان کرد: در جلسه ستاد پسته مقرر شد، تسهیلاتی در اختیار شرکت تعاونی پسته قرار گیرد و این هفته جلسه‌ای برگزار و قیمت پسته اعلام می‌شود. معتقدیم رفسنجان همچنان باید دایه‌دار و متولی قیمت پسته باشد.

ملانوری اظهار داشت: موکب خاتم‌الانبیا از طرف رفسنجان در کربلا راه‌اندازی می‌شود تا در ایام پیاده‌روی اربعین به مدت ۱۰ روز به زائران خدمات دهد که بیش از یک میلیارد تومان هزینه در بر دارد که عمده این کمک‌ها جمع‌آوری شده است.