به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد حاج علی‌اکبری با حضور در جمع عزاداران حسینی در حسینیه هنر در سخنانی با اشاره به تشییع شهدای مدافع حریم گفت: این شهدا و رزمندگان مدافع حریم، حال و هوای خاصی را به جامعه بخشیدند و دوباره خاطرات سال‌های دفاع مقدس را زنده کرده‌اند به ویژه در شرایط امروزی زندگی که رایحه حیات طیبه را در زندگی ما جاری کرده‌اند که این هدیه‌ای قیمتی از طرف مدافعان حریم برای جامعه است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع شهادت اظهار داشت: از بررسی مجموعه آیات قرآن، روایات و سیره معصومین(ع)، متوجه می‌شویم که آرزو و تمنای شهادت، در صدر آرزوهای مؤمن صادق است.

حاج‌علی‌اکبری با اشاره به آیه ۲۳ سوره احزاب بیان کرد: حرکت امام حسین(ع)، شوق تازه‌ای را برای شهادت ایجاد می‌کند که این شرایط در ماه محرم نیز ملموس‌تر و بیشتر می‌شود.

وی افزود: قرآن کریم به صراحت در این آیه، افراد را به سه دسته تقسیم می‌کند، برخی که به شهادت می‌رسند، برخی نیز در انتظار شهادت هستند و برخی که دچار نفاق هستند.

این سخنران مذهبی در همین راستا توضیح داد: منظور از مؤمن در این آیه، مؤمن صادق است و نشانه پخته شدن کسی از نظر ایمانی در این است که او یا در انتظار شهادت است یا به شهادت می‌رسد و این مسئله معیار تشخیص ایمان فرد است.

وی تصریح کرد: طبق آیه قرآنی، شهادت، پاداش کسانی است که تا آخر بر سر پیمان الهی صادق هستند و به همین دلیل، مؤمنانی هم که در حال انتظار برای شهادت از دنیا می‌روند، در مرتبه شهدا قرار می‌گیرند.

حاج علی‌اکبری خاطرنشان کرد: در روایتی از امام حسین(ع) درباره کسانی که در انتظار شهادت به مرگ طبیعی از دنیا می‌روند، پرسیده می‌شود که امام با استناد به آیه ۲۳ احزاب، معیار چنین وضعیتی را صدق در پیمان بیان می‌کنند.

وی در ادامه سخنانش اضافه کرد: گروه سومی که در آیه ۲۳ سوره احزاب به آن پرداخته شده، مؤمنانی است که ایمانشان دارای ناخالصی و به عبارتی نفاق است که بر اساس این آیه، چنین مؤمنانی یا عذاب داده می‌شوند یا در قیامت بخشیده می‌شوند که این مسئله به طور روشن گفته نشده است.

این سخنران مذهبی در همین زمینه تاکید کرد: وضعیت چنین افرادی به شرایط آنها بستگی دارد به صورتی که اگر جنبه ایمان غلبه داشته باشد، بخشش شامل فرد می‌شود و اگر این گونه نباشد دچار عذاب می‌شود که با توجه به پایان آیه احتمال بخشش تقویت می‌شود.

وی در ادامه سخنانش عنوان کرد: انتظار یکی از شاخصه‌های مؤمن صادق است به نحوی که در روایت داریم اگر کسی بمیرد در حالی که وارد جنگ با دشمنان حق نشده است و چنین آرزویی هم نداشته باشد، به شعبه‌ای از نفاق از دنیا رفته است ولی مؤمن صادق ناچار به میدان درگیری با دشمنان حق کشیده می‌شود و یا همواره با چنین آرزویی زندگی می‌کند.

حاج علی‌اکبری بیان کرد: بنابر نص صریح قرآن، کسی که بر شعبه‌ای از نفاق از دنیا برود بر اثر بیماری از دنیا رفته است و در قیامت، در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

وی ادامه داد: کسی که منتظر شهادت است از هر فرصتی برای حضور در جبهه درگیری حق علیه باطل استفاده می‌کند، بنابرین انتظار برای شهادت، شاخصه‌ای قابل ارزیابی برای مؤمنان است و هر کس می‌تواند با مراجعه به نفس خودش، این وضعیت را بسنجد که آیا به حضور در خط مقدم درگیری شوق دارد یا نه.

این سخنران مذهبی در ادامه سخنانش اظهار داشت: در جریان جنگ احد که تعداد زیادی از مؤمنان و مسلمانان به شهادت می‌رسند، امام علی‌(ع) از پیامبر اسلام(ص) درباره بشارت شهادت خودش و دیر شدن آن می‌پرسد و پیامبر اکرم(ص) پاسخ می‌دهند که شهادت به امام علی‌(ع) می‌رسد و چنین گفتگویی نشان دهنده وجود شوق در قلب ولی خدا به عنوان شاخصی برای مؤمن است.

حاج علی‌اکبری در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: شاخص دیگر منتظران شهادت و مؤمنان صادق که فراگیرتر از شاخص‌های دیگر است، معیار گفته شده در آیه پایانی سوره کهف است و براساس روایاتی که وارد شده، مشتاقان شهادت با این سوره انس دارند.

وی اضافه کرد: آیه پایانی سوره کهف، آیه بیداری از غفلت و منامات دنیایی است و براساس این آیه، منتظر شهادت از هر فرصتی برای خدمت و انجام عمل صالح استفاده می‌کند.

این سخنران مذهبی تاکید کرد: با توجه به این که در آیه، عمل صالح به صورت کلی گفته شده، فرد در انتخاب عمل آزاد گذاشته شده است بنابرین عمل صالح برای هر فرد با در نظر گرفتن شرایط و اولویت‌ها می‌تواند متفاوت باشد به عنوان مثال، جهاد علمی، فرهنگی، اردوی جهادی و... از مصادیق عمل صالح برای افراد مختلف می‌توانند باشند.

حاج علی‌اکبری در پایان سخنانش تصریح کرد: باید دائما در انتظار شهادت باشیم و یکی از معیارهای قرار گرفتن در صف منتظران حقیقی شهادت، عمل صالح خالص است و چنین انتظاری، فعال و پویاست.