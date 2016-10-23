به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن اسلامی دانشگاه شریف از ورزشکارانی که مدال‌های خود را به شهدای مدافع حرم تقدیم کردند در حضور خانواده آنها تقدیر خواهد کرد.

مراسم تقدیر و تجلیل از خانواده های معزز شهدای مدافع حرم در حضور چهره های سرشناس ورزشی کشور نظیر محمد کشاورز، کیانوش رستمی، سهراب مرادی، حسن یزدانی و کیمیا علیزاده و همچنین رئیس و مسئولان دانشگاه شریف و وزارت ورزش و جوانان و با همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.

این مراسم در سالن همایش های جابر بن حیان واقع در محل دانشگاه روز سه شنبه از ساعت 14 الی 16 برگزار می شود و قرار است در آن از ورزشکاران مدال آور المپیک و همچنین کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران که مدال خود را به خانواده شهدا اهدا کردند، تقدیر و تجلیل به عمل آید.