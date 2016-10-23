  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۱۳

تقدیر از مدال‌آوران المپیک با حضور خانواده شهدای مدافعان‌حرم

تقدیر از مدال‌آوران المپیک با حضور خانواده شهدای مدافعان‌حرم

طی مراسمی ویژه از مدال آوران بازی های المپیک ریو که مدال خود را به شهدای مدافع حرم تقدیم کرده اند، تقدیر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن اسلامی دانشگاه شریف از ورزشکارانی که مدال‌های خود را به شهدای مدافع حرم تقدیم کردند در حضور خانواده آنها تقدیر خواهد کرد.

مراسم تقدیر و تجلیل از خانواده های معزز شهدای مدافع حرم در حضور چهره های سرشناس ورزشی کشور نظیر محمد کشاورز، کیانوش رستمی، سهراب مرادی، حسن یزدانی و کیمیا علیزاده و همچنین رئیس و مسئولان دانشگاه شریف و وزارت ورزش و جوانان و با همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.

این مراسم در سالن همایش های جابر بن حیان واقع در محل دانشگاه روز سه شنبه از ساعت 14 الی 16 برگزار می شود و قرار است در آن از ورزشکاران مدال آور المپیک و همچنین کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران  که مدال خود را به خانواده شهدا اهدا کردند، تقدیر و تجلیل به عمل آید.

کد مطلب 3803880
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها