به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آقابابائی چگونگی خروج و ورود زائرین اربعین حسینی از مرزهای سه گانه زمینی مهران، چزابه و شملچه را اعلام کرد.

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت: زائران استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، تهران، البرز، قزوین، قم، مرکزی، کرمانشاه، گیلان، مازندران، گلستان، لرستان و ایلام می بایست از مرز مهران تردد کنند.

آقابابائی گفت: مرز چزابه بر اساس تقسیم بندی استانی برای استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، یزد، سمنان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و خوزستان در نظر گرفته شده است.

دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی افزود: خروج و ورود زائرین اربعین حسینی استان های فارس، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان از مرز شلمچه امکان پذیر خواهد بود.

وی گفت: زائرین استان های خراسان رضوی، اصفهان و خوزستان می توانند از دو مرز چزابه و شلمچه برای حضور در مراسم راهپیمائی اربعین و بازگشت از این مراسم به کشور استفاده کنند.

مدیرکل امور مرزی و پدافند غیرعامل وزارت کشور، همچنین با تأکید بر ساماندهی تردد اتباع خارجی برای حضور در مراسم اربعین گفت: تردد اتباع خارجی فقط از مرز شلمچه امکان پذیر خواهد بود.