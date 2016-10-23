بی عدالتی در توزیع پروازها و نقص فنی هواپیماهای بیرجند

حجت الاسلام سید محمد باقر عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی نارضایتی مردم خراسان جنوبی نسبت به پروازهای هواپیمایی استان سوالی از وزیر راه تنظیم و امروز تقدیم به هیئت رئیسه مجلس شده است.

وی، عدالت در تعداد پروازها و افزایش نقص پروازها را از جمله مهمترین محورهای این سوال عنوان کرد و گفت: در این سوال از وزیر راه خواسته شده که در مورد اینکه چرا توزیع تعداد پروازها در مناطق مختلف کشور عادلانه صورت نمی گیرد؟ پاسخ دهند.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش نقص فنی هواپیماها در پروازهای خراسان جنوبی عنوان داشت: این میزان در مدت های اخیر افزایش یافته وکوتاهی هایی در این زمینه صورت می گیرد که جان مسافر را در معرض خطر قرار می دهد.

عبادی با بیان اینکه این دو سوال امروز تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است، بیان داشت: بعد از این، سوال در کمیسیون مربوطه مطرح و وزیر برای ارائه پاسخ در این زمینه در کمیسیون حضور خواهد یافت.

استانداری برای حل مشکلات پروازهای استان کمک کند

وی ادامه داد: چنانچه پاسخ وزیر در کمیسیون رضایت بخش نباشد موضوع در مجلس مطرح و منجر به کارت زرد برای وزیر راه خواهد شد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید فوکر از پرواز فرودگاه بیرجند حذف شود، افزود: در حال حاضر تنها دو فوکر در کشور وجود دارد که یکی مربوط به فرودگاه بیرجند بوده و باید حذف شود.

عبادی با بیان اینکه خواهان افزایش تعداد پروازهای استان هستیم، بیان کرد: این موضوع بارها تذکر داده شده و مذاکرات و مکاتباتی نیز انجام شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی با بیان اینکه استانداری نیز باید در این زمینه فعال عمل کند، عنوان داشت: گاهی نیاز است که مساعدت هایی از سوی استان برای شرکت های هواپیمایی انجام شود تا پروازهای استان فعال شود.