به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور عصر امروز با برگزاری ۹ مسابقه پیگیری شد که در مهمترین بازی این هفته، تیم فوتبال نساجی قائمشهر در ورزشگاه وطنی میزبان دیگر تیم مازندرانی یعنی خونه به خونه بابل بود.

در این مسابقه ابتدا محمد عباس‌زاده نساجی را پیش انداخت، اما در ادامه تیم پر مهره خونه به خونه توسط محمد غلامی به گل رسید. در دقیقه ۸۹ نیز سید جلال رافخایی نیز گل دوم خونه به خونه را به ثمر رساند تا شاگردان مرزبان، فاتح دربی مازندران شوند و به صدر جدول برسند.

در دیگر دیدار حساس این هفته تیمهای ملوان بندر انزلی و بادران تهران در ورزشگاه تختی انزلی به مصاف هم رفتند که میزبان موفق شد با یک گل، شاگردان اکبر میثاقیان را شکست دهد.

تیم سپید رود رشت نیز که تا پایان بازی های این هفته صدرنشین بود با تساوی بدون گل برابر راه آهن، جای خود را در صدر به تیم خونه به خونه داد. شاگردان نظر محمدی هم‌امتیاز با تیم خونه به خونه شدند و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به این تیم بابلی به رده دوم رسیدند.

تیم گل گهر سیرجان نیز با پیروزی برابر استقلال اهواز در رده سوم قرار گرفت. استقلال اهواز هم با قبول این شکست با چهار امتیاز در قعر جدول باقی ماند.

بر این اساس مسابقات هفته یازدهم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور با نتایج زیر به اتمام رسید:

* نساجی مازندران یک - خونه به خونه مازندران ۲

* مس کرمان ۲ - فولادیزد صفر

* راه‌آهن تهران صفر- سپیدرود رشت صفر

* ملوان بندرانزلی یک- بادران تهران صفر

* فجرسپاسی شیراز صفر - خیبر خرم‌آباد یک

* گل‌گهر سیرجان ۴ - استقلال اهواز صفر

* اکسین البرز یک - مس رفسنجان یک

* ایرانجوان بوشهر یک - پارس جنوبی جم بوشهر ۲

* نفت مسجدسلیمان یک - آلومینوم اراک یک

جدول رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول تا پایان هفته یازدهم به شرح زیر است: