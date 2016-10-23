ایستگاه های برف روبی تبدیل به محل انباشت زباله ها شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری در دویست و نود و نهمین جلسه شورا با بیان اینکه شورا مصوبه ای در خصوص تبیین موازین اقتصاد مقاومتی داشت، گفت: شهرداری هنوز گزارشی از اقدامات خود در حوزه اقتصاد مقاومتی ارائه نداده و ما خواستاریم این گزارش هرچه سریعتر به صحن آورده شود.

وی ادامه داد: این گزارش باید در چند محور قراردادهای خارجی، واردات از خارج کشور، سفرهای خارجی و نیز کارهایی که در جهت صرفه جویی و بالابردن راندمان کاری می بایست انجام می شد، ارائه شود.



رییس کمیته عمران در ادامه افزود: فصل سرما در پیش است و به گفته هواشناسی فصل سردی پیش رو است اما متاسفانه بارش نزولات جوی کم است و ما همواره در آستانه فصل سرما شاهد احداث ایستگاه های برف روبی بوده ایم که با توجه به عدم بارش برف در چند سال گذشته این ایستگاه ها بیشتر به محل انباشت زباله ها تبدیل می شوند. لذا از شهرداری می خواهیم با همکاری سازمان هواشناسی تدابیری بیندیشیند و تدبیر بهتری نسبت به ایستگاه های برف روبی در سطح شهر اجرا کنند.