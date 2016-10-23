  1. جامعه
  2. شهری
۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۲۲

رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد:

ایستگاه های برف روبی تبدیل به محل انباشت زباله ها شده است

ایستگاه های برف روبی تبدیل به محل انباشت زباله ها شده است

رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، گفت: ایستگاه های برف روبی اغلب کاربری خود را از دست داده و به محل انباشت زباله ها تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری در دویست و نود و نهمین جلسه شورا با بیان اینکه شورا مصوبه ای در خصوص تبیین موازین اقتصاد مقاومتی داشت، گفت: شهرداری هنوز گزارشی از اقدامات خود در حوزه اقتصاد مقاومتی ارائه نداده و ما خواستاریم این گزارش هرچه سریعتر به صحن آورده شود.

وی ادامه داد: این گزارش باید در چند محور قراردادهای خارجی، واردات از خارج کشور، سفرهای خارجی و نیز کارهایی که در جهت صرفه جویی و بالابردن راندمان کاری می بایست انجام می شد، ارائه شود.

رییس کمیته عمران در ادامه افزود: فصل سرما در پیش است و به گفته هواشناسی فصل سردی پیش رو است اما متاسفانه بارش نزولات جوی کم است و ما همواره در آستانه فصل سرما شاهد احداث ایستگاه های برف روبی بوده ایم که با توجه به عدم بارش برف در چند سال گذشته این ایستگاه ها بیشتر به محل انباشت زباله ها تبدیل می شوند. لذا از شهرداری می خواهیم با همکاری سازمان هواشناسی تدابیری بیندیشیند و تدبیر بهتری نسبت به ایستگاه های برف روبی در سطح شهر اجرا کنند.

کد مطلب 3803891
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها