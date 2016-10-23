کاروان هنرمندان به راهپیمایی اربعین دعوت شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شاکری در دویست و نود و نهمین جلسه شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه راهپیمایی ۲۰ میلیون نفری اربعین هیچ نمونه مشابهی در جهان ندارد، گفت: باید قدر این عظمت و شکوه را که می تواند زمینه ساز شکل گیری تمدن اسلامی باشد بدانیم.

وی تاکید کرد: در جریان این راهپیمایی آمیزه ای از عقیده، اخلاق، روش، سبک زندگی و خلق و خوی ملل گوناگون با اندیشه اسلامی امتزاج پیدا می کند.

شاکری با تاکید بر اینکه امسال شهرداری و شورای شهر تهران می توانند با ایده های نو در این حرکت عظیم مشارکت کنند، پیشنهاد داد گروه هایی از هنرمندان با حمایت مدیریت شهری و دیگر نهادهای مرتبط به این سفر دعوت شوند و در عراق صرفا نظاره گر رخداد ایام اربعین باشند تا از آن برای آفرینش آثار هنری ایده بگیرند.

رییس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در شهر کربلا عنصر نامگذاری معابر به شکلی که در تهران وجود دارد، پیاده نشده است، پیشنهاد داد این ایده نیز امسال به عنوان پیشنهاد به شهردار کربلا مطرح شود.

شاکری در ادامه با اشاره به بازدید اخیر از کمپین ۱۳آبان (روز ملی استکبارستیزی) سازمان زیباسازی شهر تهران که در آنجا هنرمندان و طراحان سرآمد گرد هم آمده و بر اساس ایده های برگرفته از نظرات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری آثار هنری برای اکران در شهر می آفرینند، از این اقدام و شیوه مناسب سازمان زیباسازی در برگزاری کمپین های مناسبتی تشکر کرد.

وی با اشاره به جایگاه بلند ۱۳آبان و واکنش دانشجویان نسبت به دخالت های آمریکا در کشورمان افزود: امام اشغال لانه جاسوسی را تحقیر استکبار و انقلابی بزرگتر از انقلاب سال ۵۷ اعلام کرد. در این ایام نیز متناسب با ظلمی که بر مردم ایران رفته و بدعهدی آمریکا نسبت به ملت ایران و نیز آتش افروزی آنها در منطقه، قطعا مرگ بر امریکا باید بلندتر از گذشته فریاد شود و شهرداری نیز در این راستا شهر را آماده برگزاری مراسم ۱۳ آبان و نمایش نفرت ملت ایران از امریکا خواهد کرد.

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به جمعیت ۸ میلیون نفری بیکاران در کشور تحت تاثیر تحریم های ظالمانه آمریکا در سال های اخیر، گفت: در این مدت بسیاری از تولیدکنندگان زمین گیر و کارگران زیادی بیکار شدند.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مصادیق ظلم امریکا به ملت ایران، محدودیت هایی است که اکنون ایران در فروش نفت با آن روبرو است، به نحوی که امروز با وجود فروش روزانه ۴ میلیون بشکه نفت، دلاری بابت آنها به خزانه کشور واریز نمی شود و این جفای بزرگ در تاریخ دولت امریکا به عنوان لکه ننگ عناد با ملت ایران باقی خواهد ماند.