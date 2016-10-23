به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان، عصر یکشنبه در جریان سفر هیات دولت به استان مرکزی و در همایش سرمایه گذاری و توسعه استان مرکزی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: استان مرکزی که قلب صنعت ایران است و در مراحل توسعه منطقه ای از بسیاری استان های ایران پیش تر و بیشتر حرکت کرده، طبعا توقع این است که حرکت پرشتاب تری در زمینه توسعه داشته باشد.

وی افزود: برای استان مرکزی در مقدمات و الزامات توسعه نباید سخن گفت، چرا که این استان گام های نخستین توسعه صنعتی را چندین دهه قبل برداشته و اگر در نقاطی از کشور هنوز کارخانجات کوچک و متوسط باید ایجاد کرد، استان مرکزی از دیرباز قطب و پیشتاز تولید ماشین آلات صنعتی بوده است و به دلایل مختلف خیلی جلوتر حرکت کرده است.

رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: امروز رئیس جمهور در سخنرانی خود بر نکته ای مهم تاکید کردند و گفتند ادبیات امید و انسجام به جای گفتمان یاس و فروپاشی، باید در دستور کار کشور قرار گیرد، ادبیات امید و انسجام یعنی وقتی فعالان اقتصادی یک جا جمع می شوند به جای اینکه هر بخشی بر بخش دیگر بتازد و معایب آن را مرتبا گوشزد کند هر بخشی بگوید من برای کمک به بخش های دیگر چه در توان دارم؟

نهاوندیان گفت: اگر دیدید در میان چند نهاد انسجام وجود دارد و مسابقه ابتکار و نوآوری در آن برقرار است و در جلسات مدیریتی آن ها هرکس دنبال ابتکار جدید است، می توان با اطمینان پیش بینی کرد که این بنگاه برنده خواهد بود و این حکم برای یک اقتصاد صادق است.

وی تاکید کرد: فعالان اقتصاد ما وقتی گرد هم می آیند باید بخش بانکی پیش از دیگران گام به پیش بگذارد و بگوید من امسال برای رونق بخش اقتصاد این طرح ها را طراحی کرده ام و برای احیای واحدهای نیمه تعطیل دچار مشکل و برای سرمایه در گردش آنها فکری کرده ام و این پیشنهادات را دارم تا بین بانک ها برای نجات واحدهای تولیدی رقابت ایجاد شود.

رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: بین واحد های تولیدی نیز به جای اینکه همه مشکلاتشان را بر گردن بانک ها بیاندازند باید برای نوسازی تکنولوژی و دسترسی به بازارهای جدید در فرصت پسابرجام تلاش شود تا موفق شویم.

نهاوندیان بیان کرد: ادبیات هم افزایی و کمک برای رشد پایدار همان اقتصاد مقاومتی است، یعنی حرکت مستمر یک اقتصاد در مسیری که درجه آسیب پذیری اش مرتبا کمتر شود.

وی افزود: امروز به فرمایش رهبری مساله اصلی اقتصاد است اما شرطش این است که از اقتصاد با ادبیات اقتصادی سخن گفته شود و نه خصومت های سیاسی به آن تعمیم یابد؛ فضای اقتصادی یعنی هم افزایی، فضای مسابقه برای ساخت و رقابت برای بهتر شدن.

استان مرکزی استانی است که در زمینه صنعت سابقه طولانی دارد و از جمله استان هایی است که در طول انقلاب توانسته در اقتصاد کشور بسیار تاثیر گذار باشد و علاوه بر پیشینه تاریخی و فرهنگی طی قرون گذشته، در حوزه کشاورزی و صنعت نیز سابقه دیرین داشته است.

رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در این استان چنانچه به آنچه شایستگی دارد دست پیدا کند و از داشته های این مرکز و قطب صنعتی و فرهنگی حمایت شود می تواند یکی از مراکز بزرگ صنعتی و اقتصادی کشور باشد.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: مردم این استان در استقبال رییس جمهور علاقه خود را به نظام جمهوری اسلامی ایران به اثبات رساندند.

وی با اشاره به اینکه ادبیات انسجام می تواند در رخدادهای کشور بسیار اثربخش باشد اضافه کرد: با انسجام و همدلی می توان به اقتصاد مقاومتی دست یافت و طی سال های اخیر ادبیات انسجام نشان داده که چگونه می توان در همه حوزه ها موفق شد و درهای بازار جهان را بر روی اقتصاد کشور باز کرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور یادآور شد: همه باید کمک کنیم تا تولید کنندگان کشور با شناخت بازارهای هدف به رونق کسب و کار و صادرات دست پیدا کنند.