قرائت گزارش حسابرسی مناطق ۱۷ و ۲۰ و پلیس راهور

به گزارش خبرگزاری مهر، در دویست و نود و نهمین جلسه شورا بررسی گزارش حسابرسی رسمی شورا از اداره راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ برای سال منتهی به ۱۳۹۲ در دستور جلسه قرار گرفت.

علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در سال ۹۲ بودجه ای به مبلغ ۴۶ میلیارد تومان با تصویب شورای اسلامی شهر تهران شامل هزینه های جاری و عمرانی برای پلیس راهور تهران دیده شد که برای اولین بار گزارش حسابرسی آن در شورای اسلامی شهر تهران مطرح و قرائت گردید که نشان از شفافیت در این حوزه دارد. بنابراین همکاری بسیار خوب این نهاد نظامی در تهیه گزارش و نیز شفافیت مالی آنها جای تقدیر و تشکر دارد.

در ادامه این امر برخی اعضای شورا نقطه نظرات خود را اعلام داشتند.

اقبال شاکری، گفت: با تقدیر از عملکرد پلیس راهور خواستار ایجاد شرایط بهتری در چهاراه ولیعصر شد چرا که هزاران دقیقه وقت مردم گاها در این چهاراه تلف می شود.

رضا تقی پور نیز خواهان کمک جدی پلیس در اجرای طرح LEZ و برخورد پلیس با خودروهای فاقد معاینه فنی شد.

احمد دنیا مالی نیز گفت: ما در تبصره های قانونی از پلیس خواهش کردیم که یک سری اطلاعات را در اختیار ما بگذارد که به عنوان نمونه می توان به رقم دقیق خودروها و موتور سیکلت های ترددی در تهران اشاره کرد. ما هنوز نمی دانیم رقم دقیق موتورسیکلت های در حال تردد در شهر تهران چه تعداد است.

محسن سرخو گفت: تقاضای من این است که از میزان بودجه ای که برای کمک به پلیس راهور داده می شود حتما بخشی برای امور رفاهی کارکنان صرف شود چرا که آنان در شرایط سختی باید ساعات زیادی در معرض آب و هوای بد در خیابان ها بگذرانند.

در ادامه تیمور حسینی رییس راهور تهران بزرگ، گفت: تخصصی در خصوص مسائل مالی ندارم اما تمام سعی ما این بود که در این زمینه شفافیت ایجاد کنیم تا جای شک و ابهامی باقی نماند.

وی در ادامه با اشاره به برخی موارد، گفت: یکی از مواردی که همواره به ما یادآوری می کنند موضوع زمان بندی چراغ های راهنمایی رانندگی است. باید بگویم سیستم این چراغ ها بدین گونه است که حس گر هوشمند اطلاعات تردد خودروها را به سرور منتقل می کند و بر اساس میزان تردد، وترافیک زمان مشخص می شود.

وی ادامه داد: سیستم های چراغ های راهنمایی رانندگی در بیشتر اماکن تهران به صورت کنترل از مرکز و به صورت دیجیتال و براساس میزان ترافیک صورت می پذیرد و تمام تلاش بر این است که دیگر به صورت دستی تغییر نکند.

رییس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه خاطرنشان ساخت: در موضوع طرح LEZ نیز باید بگویم که اعمال قانون در خصوص خودروهای فاقد معاینه فنی شروع شده و ما در حال اشاعه آن به کل سطح شهر هستیم.

حسینی همچنین افزود: منبع آماری ما در ارتباط با تعداد خودروها شماره گذاری است، که بر اساس آن ۳ میلیون موتورسیکلت در تهران نمره شده است.

وی همچنین با اشاره به کاهش زمان طرح زوج و فرد تا ساعت ۱۷، گفت : ما در شش ماهه دوم سال نسبت به شش ماهه اول ترافیک سنگین تری داریم و این در حالی است که روزها در این زمان از سال کوتاهتر می شوند از اینرو ناچار هستیم میزان ساعت اجرای طرح زوج و فرد را کاهش دهیم.

در ادامه مرتضی طلایی نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران که امروز در غیاب مهدی چمران ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت : اجرای طرح LEZ را به فال نیک می گیریم و امیدواریم این طرح به بهبود وضعیت هوا بیانجامد.

طلایی در ادامه نیز افزود: من به عنوان نماینده اعضای شورا از همکاری و زحمات پلیس راهور تهران بزرگ تشکر و قدردانی می کنم.

در ادامه این جلسه اما گزارش حسابرسی شورا از مناطق ۱۷ و ۲۰ نیز صورت گرفت.

علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی گزارش حسابرسی منطقه ۱۷ ضمن بیان موارد و اشکالات وارده در گزارش حسابرس منتخب شورا به برخی از بند ها از جمله بند های ۱-۴ و ۱-۷ خواستار اصلاح و ارسال پاسخ مکتوب توسط شهردار منطقه ۱۷ شد.

دبیر افزود: عدم رعایت ماده ۳۳ آیین نامه مالی شهرداری ها (۱-۴) و عدم تعیین تکلیف پروژه مجموعه ورزشی و تجاری امام رضا (رضوان) (۱-۷) از جمله اشکالات وارده بوده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین با اشاره به گزارش حسابرسی منطقه ۲۰ ضمن مطرح نمودن موارد و اشکالات وارده که در گزارش حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران به برخی از بند ها از جمله بند های ۲-۵و ۱-۳ (هزینه نمودن بدون داشتن ردیف بودجه مصوب)، بند ۱-۵ (اصلاح سیستم انبار گردانی منطقه) اشاره داشت و خواستار اصلاح موارد و ارسال پاسخ کتبی توسط شهردار منطقه ۲۰ شد.

وی در پایان از شهردار تهران خواست تا با ذیحسابان مناطق و سازمانها، جلسه مستمر داشته باشد تا بواسطه این جلسات و پیگیریهای لازم، بند های گزارش کاهش یابد.

در ادامه احمد حکیمی پور عضو شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت نتیجه بخش کردن گزارش های حسابرسی تاکید کرد.

محسن سرخو، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز اظهار داشت: می توان برای اصلاح نواقص مغایرت ها و یا تخلفات برای شهرداری تهران و ارائه آن به کمیسیون برنامه و بودجه زمان مشخص کرد.

محمد سالاری، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به برخی بند های حسابرسی خواستار اصلاح موضوعات مرتبط با نرم افزارهای ثبت مالی و همچنین سیستم بیمه و مالیات در شهرداری تهران شد.

رحمت اله حافظی نیز در همین خصوص خواستار ارائه توضیح در خصوص وضعیت املاک و مشخص شدن سند مالکیت آنها شد.

ناصر امانی در پاسخ به این موضوعات اظهار داشت: گزارش های حسابرسی به محض دریافت توسط شهرداری مورد رسیدگی قرار گرفته و پاسخ آنها داده می شود، ضمن اینکه گزارش حسابرسی سال ۹۲ که هم اکنون در حال استماع در شورای شهر است به شهرداری ارسال نشده است.

وی در خصوص سیستم های نرم افزاری مالی در شهرداری تهران اظهار داشت: مشکلات نرم افزاری که در سیستم مالی و حسابداری شهرداری تهران در گذشته وجود داشت امروز برطرف شده است.

امانی مشکل مربوط به املاک شهرداری را مشکلی تاریخی دانست و اظهار داشت: سازمان املاک شهرداری تهران ماموریت این موضوع را بر عهده دارد که در حال پیگیری ماموریت ها است.

محسن سرخو عضو شورای شهر تهران در همین خصوص اظهار داشت: متاسفانه ساز و کار املاک در شهرداری تهران قوی نیست و بر همین اساس سازمان املاک نیاز به تقویت دارد.

مرتضی طلائی، نایب رئیس شورای شهر تهران که مسئولیت برگزاری جلسه را بر عهده داشت با تاکید بر بهبود وضعیت حسابرسی ها در سالهای مربوط به شورای چهارم از کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران خواست تا گزارشی از نتیجه حسابرسی ها با کمک شهرداری تهران تهیه و ارائه کند.