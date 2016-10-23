مشکلات ۲۳۶واحد تولیدی نیمه تعطیل استان سمنان رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز ظهر یک شنبه در سی و هفتمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری با بیان اینکه این کارگروه تاکنون قریب به ۶۰۰مصوبه داشته است، ابراز داشت: با توجه به سال اقتصاد مقاومتی باید در راستای تحقق شعار سال اقدام و عمل گام برداشت و در این امر توانسته ایم با بررسی ۴۴درصد مصوبات این جلسات را به مرحله اجرایی برسانیم.

وی افزود: با کمک به واحد های تولیدی در شرف تعطیلی یا از رونق افتاده از ابتدای سال جاری تاکنون توانسته ایم تولید را در سطح استان گسترش و اشتغال و رونق اقتصادی را بهبود ببخشیم که این امر موجی از رضایتمندی را در بین صاحبان صنایع در بر داشته است همچنین برخی از واحدهای صنعتی برای راه اندازی مجدد نیاز به تسهیلات بانکی دارند که با رایزنی های انجام شده توانسته ایم بخشی از موانع را از مسیر راه این واحدها برداریم.

استاندار سمنان با بیان اینکه دو هزار و ۵۴۹واحد صنعتی و کشاورزی استان برای دریافت تسهیلات سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند، ابراز داشت: در جلسات رفع موانع تولید به مشکلات واحدهای تولیدی رسیدگی شده و تا کنون بالغ بر یکهزار و ۷۸۵واحد تولیدی چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنایع با حضور در کارگروه رفع موانع تولید مشکلات خود را بیان داشته اند و ما با بررسی موارد آماده ایم تا آنها را برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل استان معرفی کنیم.

خباز با بیان اینکه یک ۲۰درصد از یکهزار و ۷۸۵واحد تولیدی معرفی شده برای دریافت تسهیلات، در بانک های خصوصی استان مراجعه کرده اند، بیان داشت: این تعداد واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات به ارزش هشت هزار و ۱۱۱میلیارد ریال به بانک های عامل معرفی شدند و امیدواریم سهم بانک های خصوصی از تسهیلات رفع موانع تولید افزایش یابد.

وی با بیان ۳۶۹ واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی استان موفق به دریافت تسهیلات شدند، افزود: این واحدهای تولیدی دو هزار و ۲۸۲ میلیارد ریال تسهیلات بانکی را دریافت کردند و همچنین باید گفت احیا صنایع کوچک و متوسط می تواند به تولید اشتغال و رونق اقتصادی کمک شایانی کند و در این زمینه استان سمنان در بین ۳۱استان کشور رتبه پنجم را در اختیار دارد.

استاندار سمنان همچنین گفت: رفع مشکلات واحدهای تولیدی کوچک و احیا آنها باید در اولویت امور قرار گیرد چراکه با بازسازی و برگشت این صنایع به چرخه تولیدی بخش عمده ای از مشکلات جامعه را برطرف می کند و آسیب های اجتماعی را نیز کاهش می دهد.

خباز در ادامه تصریح کرد: استان سمنان در پرداخت تسهیلات و رونق اقتصادی در رتبه خوبی در کشور دارد و این بیانگر آن است که باید با همکاری دستگاه های اجرایی و بانک های عامل بیش از پیش به رونق واحدهای نیمه تعطیل توجه داشت و در این راستا واحدهای تولیدی که در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند از خدماتی مانند پرداخت تسهیلات ۲۰درصدی توسط بانک های خصوصی استان بهره مند شدند.

وی افزود: بی شک استانداری تمام همت و توان خود را برای ایجاد اشتغال و رفع موانع اقتصادی به کار می بندد لذا برای تحقق این امر نیازمند به همدلی وحدت و همکاری سایر نهاد ها است تا بتوانیم در سایه این تعاملات به پیشرفت و آبادانی استان کمک کنیم.