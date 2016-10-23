بازنگری در استانداردهای قدیمی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کشاورز قاسمی شهر یکشنبه در ایین تجلیل از واحدهای نمونه صنعتی استان که در سالن دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد اظهارداشت: در حوزه استانداردها گاهی سخت گیری های بی مورد را مشاهده می کنیم و جایی که باید جدی تر باشیم کوتاهی می کنیم.

وی افزود: گاهی در ورود یک قطعه که به سلامت مردم هم ارتباطی ندارد بسیار سخت گیر هستیم اما در عرضه شیر فله و بدون رعایت استاندارد بی تفاوت هستیم لذا به نظر می رسد باید کمی دقیق تر و منسجم عمل شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیان کرد: فعالان اقتصادی در تولید با مشکلات زیادی مواجهند و باید برای تست نمونه ها آزمایشگاههای لازم در استان موجود باشد تا کاری به خارج از استان ارجاع داده نشود.

کشاورز قاسمی یادآورد: در میان دستگاههای اجرایی هم موازی کاری مشاهده می شود و باید به سمت تمرکز و تجمیع حرکت کنیم تا کارها سامان یابد و تولیدکننده سرگردان نشود.

وی بیان کرد: کالاهایی که با سلامت مردم ارتباط مستقیم دارد باید از نظر استاندارد در اولویت باشد و تجدید نظر در برخی استانداردهای قدیمی ضروری است.

کشاورز قاسمی استفاده از کارشناسان بخش خصوصی را در فعالیتهای استاندارد ضروری دانست و اظهارداشت: با استفاده از همه ظرفیت های موجود می توانیم به نتایج بهتری برسیم.