۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۲۶

در ﻫﻔﺘﻪ دهم ﻟﯿﮓ دسته اول فوتبال؛

اُکسین البرز و مس رفسنجان به تساوی رضایت دادند

کرج - ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ اُکسین استان البرز ﺩﯾﺪﺍﺭ دهم ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻟﯿﮓ دسته اول فوتبال کشور ﺭﺍ ﺑﺎ تساوی ﺑﺮﺍﺑﺮ مس رفسنجان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ رساند.

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ، ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺗﯿﻢ ﻫﺎﯼ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ اُکسین البرز ﻭ مس رفسنجان ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ دهم ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎﯼ لیگ دسته اول کشور ﻋﺼﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ یکشنبه ﺩﺭ ورزشگاه انقلاب شهرستان کرج ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.

شاگرادان فیروز کرمی در این دیدار موفق به زدن یک گل و کسب یک امتیاز شدند.

مجید ترکاشوند ‏در دقیقه ۱۵ دروازه تیم مس رفسنجان را گشود تا تیم اُکسین پیشتاز این بازی باشد، اما امید خدامرادی در دقیقه ۳۰ بازی گل مساوی را برای تیم مس رفسنجان به ثمر رساند تا بازی به تساوی کشیده شود.

تیم اُکسین ﺑﺎ ﺍﯾﻦ تساوی ۱۹ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯﯼ و همچنان در میان تیم های بالای جدول قرار دارد، مس رفسنجان هم با گرفتن تک امتیاز این دیدار ۸ امتیازی ﺷﺪ و در رده شانزدهم جدول قرار گرفت.

