  1. استانها
  2. کرمان
۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۲۶

مدیرکل راه آهن کرمان:

قطار مسافری جدید در راه آهن کرمان راه اندازی می شود

قطار مسافری جدید در راه آهن کرمان راه اندازی می شود

کرمان - مدیرکل راه آهن کرمان از راه اندازی قطار مسافری جدید در راه آهن کرمان در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا سادات حسینی ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم استقبال از گردشگران خارجی قطار هزار و یک شب، درجمع خبرنگاران گفت: این قطار گردشگری دومین قطاری است که وارد کرمان می شود.

مدیرکل راه آهن کرمان با بیان اینکه امیدواریم در آینده شاهد ورود قطار های گردشگری بیشتری باشیم افزود: در آینده ای نزدیک قطار مسافری جدیدی در اداره کل راه آهن کرمان راه اندازی می شود.

وی تصریح کرد: یکی از عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری، صنعت حمل و نقل ریلی است و توسعه هر دو در راستای اقتصاد مقاومتی از اهمیت بالایی برخوردار است.

کد مطلب 3803955

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها