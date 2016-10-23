قطار مسافری جدید در راه آهن کرمان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا سادات حسینی ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم استقبال از گردشگران خارجی قطار هزار و یک شب، درجمع خبرنگاران گفت: این قطار گردشگری دومین قطاری است که وارد کرمان می شود.

مدیرکل راه آهن کرمان با بیان اینکه امیدواریم در آینده شاهد ورود قطار های گردشگری بیشتری باشیم افزود: در آینده ای نزدیک قطار مسافری جدیدی در اداره کل راه آهن کرمان راه اندازی می شود.

وی تصریح کرد: یکی از عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری، صنعت حمل و نقل ریلی است و توسعه هر دو در راستای اقتصاد مقاومتی از اهمیت بالایی برخوردار است.