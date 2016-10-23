جهادکشاورزی استان تهران دراجرای طرح سامانه های نوین آبیاری برترشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان تهران، علی اشرف منصوری اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارش وزارت جهاد کشاورزی ومجری طرح سامانه های نوین آبیاری، استان تهران با اختلاف چشمگیر درصدر استان های کشور در اجرای طرح سامانه آبیاری قرار گرفته و جایگاه اول کشوری را به خود اختصاص داده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان تهران با اشاره به رکورد تجهیز ۱۰ هزارهکتاری آبیاری تحت فشار در استان اظهار داشت: طبق هدف‌گذاری انجام شده، این سازمان در نظر دارد تا درسال جاری ۱۰ هزارهکتار از اراضی استان را مجهز به سیستم های آبیاری تحت فشار کرده که درتاریخ استان بی سابقه است.

منصوری درخصوص برنامه های آتی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: در راستای اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره وری ازمنابع آبی، این سازمان برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه سیستم های نوین آبیاری در سال جاری دردست اقدام دارد.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان تهران اظهار داشت: از ابتدای سال جاری حدود هشت هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان برای اجرای این فعالیت ها به پیمانکار واگذار و با پیشرفت فیزیکی حدود ۶۰ درصد در حال انجام است.