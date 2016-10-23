به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان، حجت‌الاسلام عبدالله واحدی با اشاره به اجرای سوگواره بصیرت عاشورایی ویژه ماه‌های محرم‌الحرام و صفرالمظفر در استان سمنان اظهار داشت: همایش نهضت بیداری با خطبه‌های علوی با توجه به همزمانی ورود کاروان اهل‌بیت (ع) به شهر شام در اول ماه صفرالمظفر و خطبه‌خوانی حضرت سجاد (ع) و عقیله بنی‌هاشم، حضرت زینب کبری (س) در کاخ یزید برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: این مراسم در محکومیت خاندان بنی‌امیه، قاتلان و عاملان شهادت حضرت اباعبدالله ‌الحسین (ع) به‌خصوص چهره منحوس یزید برگزار خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان افزود: در همین راستا، نسبت به برگزاری همایش نهضت بیداری با خطبه‌های علوی در آبان ماه در یکی از بقاع شاخص استان و با حضور جمعیت خوبی اقدام می‌شود.

واحدی گفت: به لحاظ بهره‌مندی هر چه بیشتر از همایش نهضت بیداری با خطبه‌های علوی از سخنرانان مطرح و آگاه ملی، استانی و شهرستانی که به خطبه حضرت سجاد (ع) و عقیله بنی‌هاشم حضرت زینب کبری (س) که در کاخ اموی ایراد شد، استفاده می‌شود.

وی افزود:‌ همچنین مقرر شده است برای ارتقای کیفیت همایش از قاریان، مداحان، سخنرانان و خطبه‌خوانان توانمند و مسلط به معارف این دو خطبه استفاده شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان افزود: اطلاع‌رسانی خوبی نیز از طریق شبکه‌های ملی، جراید و مطبوعات و به همت ستاد مرکزی قرارگاه حضرت سیدالشهدا (ع) و روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان انجام شده است.

واحدی بیان داشت: علاوه بر امامزادگان شاخص هر استان، شهرستان‌هایی که ظرفیت برگزاری همایش در بقاع متبرکه را دارند، خصوصاً بقاع متبرکه شاخص شهرستانی، نسبت به برنامه‌ریزی دقیق در خصوص اجرای همایش در این اماکن مقدسه اقدام می‌کنند.