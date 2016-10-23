به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله «مصباح یزدی» در دیدار فرمانده ناجا با ایشان،‌ اظهارداشت: خدای متعال را شاکریم که ما را در زمانی خلق کرد که انقلاب اسلامی در همین عصر برقرار شد، انقلابی که در راس آن نایب امام زمان(عج) است و وظیفه همه ماست که هر چه بیشتر قدردان این انقلاب بوده و آنچه که از دست مان بر می آید به عنوان شکرگذاری انجام دهیم.

وی با بیان اینکه در همه کشورهای متمدن اولین وظیفه حاکمان حفظ امنیت است، گفت: امنیت از این حیث اهمیت دارد که بی توجهی به آن باعث ضایع شدن حقوق همه مردم می شود.

آیت الله مصباح یزدی افزود: امنیت در کشور ما با سایر کشورها متفاوت است از این جهت که امنیت در کشور ما تنها امنیت فیزیکی و مادی نیست بلکه اخلاقی است و سایر رشته های امنیت که در اسلام متبلور می باشد را در بر می گیرد و این موجب شده تا کار پلیس کشور ما چندین برابر پلیس های جهان باشد.

وی افزود: مسئولان نیروی انتظامی دغدغه مسائل اخلاقی و اجتماعی دارند و این تفاوت پلیس جمهوری اسلامی ایران نسبت به پلیس سایر کشورهاست.

این استاد برجسته حوزه علمیه تصریح کرد: در سایر کشورها، پلیس در قانونی که سیال و قابل تغییر است، نیروی رئیس جمهور و یا وزیر کشور محسوب می شود اما در ایران، مأموران نیروی انتظامی خود را فرمانبردار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) می دانند که نایب امام معصوم (ع) است و این افتخار بزرگی برای قوای مسلح کشور محسوب می شود.

وی افزود: البته این وظیفه سنگینی است که پلیس بر دوش می کشد اما از این انرژی مثبت، هیچ گاه احساس ضعف نمی کند و ما این مقام را تبریک و به شما غبطه می خوریم که از آن محروم هستیم.

آیت الله مصباح یزدی گفت: مسئولان ناجا، پاک ترین انسان ها هستند و باید بدانند فرمانده ما فرمانده کل قواست و باید از او تبعیت کنیم که اگر راضی نباشند هیچ اعتباری نداریم.

وی ادامه داد: از نعمت های بزرگ خدا این است که بعد از تشکیل دولت اسلامی نیروی انتظامی با آموزه های دینی آشنا شده و رهبر معظم انقلاب از ابتدای تشکیل این نهاد، همیشه سعی و کوشش داشتند تا این نیرو در سایه ارزش های اسلامی برای ایجاد نظم و امنیت مادی و معنوی تلاش کنند.

این استاد برجسته حوزه علمیه گفت: بحمدالله تا جایی که اطلاع دارم بسیار افراد شایسته، برجسته، دلسوز و وظیفه شناس در نیروی انتظامی به کار گمارده شده اند و برای یکایک آنها باید خدا را شکر کرد که اگر نبودند مانند کشورهای همسایه مثل عراق، افغانستان، لبنان، سوریه، بحرین و یمن مشخص نبود چه اتفاقاتی می افتاد .

وی افزود: در کشور اسلامی که در راس آن نایب امام زمان (عج) حاکم است، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از کارگزاران در موقعیت سخت، قرار دارد.

سردار "حسین اشتری" فرمانده نیروی انتظامی کشور نیز در ابتدای این دیدار ضمن تسلیت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، گفت: نیروی انتظامی بحمدالله یک مجموعه پر ماموریت و گسترده است که وسعت کار و پراکندگی زیادی دارد و نیز امروز یکی از موثرترین مجموعه ها در نظام بخشی، آسایش و آرامش مردم محسوب می شود.

وی گفت: چندی پیش در دیداری که با مقام معظم رهبری (مدظله العالی) داشتیم فرمودند" نقش اصلی در امنیت را ناجا ایفا می کند" و توصیه هایی داشتند که ما باید آن ها را جامعه عمل بپوشانیم.

فرمانده ناجا تصریح کرد: نیروی انتظامی پاسدار ارزش ها و منویات امام (ره) و مقام معظم رهبری است و در حوزه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی وظیفه ای که بر عهده دارد انجام می دهد.

سردار اشتری با بیان اینکه خیلی اوقات در برخورد با آسیب های اجتماعی و ناهنجاری ها نیروی انتظامی تنهاست، گفت: در شورای عالی فرهنگی ۲۶دستگاه با ۳۰۰ مصوبه در حوزه فرهنگی مسئولیت دارند که ناجا یکی از آن هاست اما در بسیاری از موارد، نیروی انتظامی پیشتاز بوده و یا کارهای جامانده از سایر ارگان ها را نیز انجام می دهد و بحمدالله مجموعه همکاران با روحیه جهادی و خدمتگزاری مشغول کار هستند.