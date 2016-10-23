به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، «کارل هاینس کپف» نایب رئیس مجلس اتریش ظهر امروز(یکشنبه) با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

لاریجانی در ابتدای این دیدار با اشاره به پیشینه مناسبات دو کشور گفت: روابط ایران و اتریش همواره در سطح خوبی قرار داشته و پس از برجام نیز در حوزه اقتصادی و تجاری رو به گسترش است.

وی همچنین با اشاره به تشکیل گروه دوستی پارلمانی در مجالس ایران و اتریش افزود: توسعه ارتباطات پارلمانی نقش بسزایی در گسترش همکاری های دوستانه فیمابین دارد و مجلس شورای اسلامی از گسترش مناسبات دو کشور حمایت می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحران های اخیر در منطقه خاورمیانه گفت: ایران همواره بر اهمیت گفتگو و مذاکره سیاسی به عنوان تنها راه غلبه بر مشکلات موجود به جای استفاده از ابزارهای نظامی تاکید دارد و با توجه به اشتراک نظر دو کشور در بسیاری از مسائل منطقه، می‌توان در زمینه کمک به کاهش درگیری ها همکاری های خوبی انجام داد.

لاریجانی در پایان این دیدار، توسعه مناسبات دوستانه فیمابین را به نفع دو ملت خواند و اظهار کرد: ایران و اتریش از ظرفیت ها و توانمندی های بالایی در زمینه های مختلف برخوردارند و می توانند در زمینه های اقتصادی، انرژی، علمی، دانشگاهی، محیط زیست و فناوری های نوین همکاری کنند.

کارل هاینس کپف نایب رئیس مجلس اتریش نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به ایران گفت: توسعه مناسبات سیاسی، اقتصادی و پارلمانی اتریش با جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مهم در منطقه و جهان از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی همچنین به نقش موثر ایران در کمک به برقراری امنیت و آرامش در منطقه خاورمیانه اشاره کرد و افزود: همکاری با ایران که از نقشی ثبات آفرین در منطقه برخوردار است در کمک به کاهش درگیری ها و بازگرداندن ثبات و آرامش در خاورمیانه از اهمیت فراوانی برخوردار است که می بایست مورد توجه قرار گیرد.

کپف در ادامه گفت: افزایش ارتباطات پارلمانی میان نمایندگان مجالس دو کشور راه را برای توسعه همکاری ها در سایر زمینه ها هموار می کند.

نایب رئیس مجلس اتریش در پایان این دیدار نسبت به گسترش بیش از پیش مناسبات دو کشور در زمینه های مورد علاقه ابراز امیدواری کرد.