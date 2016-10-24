صادقی درباره فعالیتهای خود در زمینه کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: در حال برنامهریزی نمایش «اوبو شاه» بر اساس نوشته آلفرد ژاری هستم که از نوابغ تئاتر فرانسه است. ژاری این نمایشنامه را در انتهای قرن نوزدهم و در سن ۱۸ سالگی نوشته که این نمایشنامه یک متن گروتسک است که خودم آن را ترجمه کردهام.
وی افزود: این نمایشنامه گروتسک سرآغاز درامنویسی فرانسه است و میتوان گفت ژاری پدر نمایشنامه نویسانی چون اوژن یونسکو است. ژاری در تئاتر جایگاه بسیار مهمی دارد به طوری که آنتونن آرتو وقتی گروهی تئاتری تشکیل داد نام گروه خود را «ژاری» گذاشت.
این مدرس و کارگردان تئاتر درباره تعداد بازیگران و سالن مدنظر برای اجرای نمایشنامه «اوبو شاه» اظهار کرد: این نمایشنامه دارای ۱۵ بازیگر است که در نقش دلقک نمایش را اجرا میکنند. ادارهکل هنرهای نمایشی و دبیر سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر پیشنهاد دادهاند که این اثر را در جشنواره و در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرم ولی سالن مدنظر من، سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر است.
صادقی ادامه داد: در حال حاضر مشغول انتخاب گروه بازیگران و عوامل نمایش هستم که به زودی این کار انجام خواهد شد.
این هنرمند عرصه تئاتر همچنین راهاندازی آکادمی کارگردانی و بازیگری تئاتر را از دیگر فعالیتهای خود ذکر کرد و توضیح داد: مجوز راهاندازی این آکادمی را دارم و مکانی با ۳ پلاتوی تمرین و یک سالن تئاتر با ظرفیت ۹۰ تماشاگر فراهم کرده و در حال تعمیر آن هستم. امیدوارم تا ۲ ماه دیگر رسما این آکادمی را افتتاح کنم.
وی درباره هدف خود از راهاندازی این آکادمی تأکید کرد: به دنبال پایگاهی برای آموزش متد بازیگری منسجمی به نسل جوان و همچنین اجرای نمایشنامههای ایرانی توسط گروه خودم و هنرمندانی که دارای دیدگاههای مشترک هستیم، هستم.
قطبالدین صادقی در گفتگو با مهر:
«اوبوشاه» را به تئاتر فجر میبرم/ راهاندازی پلاتو و سالن اجرا
قطبالدین صادقی قصد دارد نمایش «اوبوشاه» بر اساس نوشته آلفرد ژاری را در سی و پنجمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به صحنه ببرد.
صادقی درباره فعالیتهای خود در زمینه کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: در حال برنامهریزی نمایش «اوبو شاه» بر اساس نوشته آلفرد ژاری هستم که از نوابغ تئاتر فرانسه است. ژاری این نمایشنامه را در انتهای قرن نوزدهم و در سن ۱۸ سالگی نوشته که این نمایشنامه یک متن گروتسک است که خودم آن را ترجمه کردهام.
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