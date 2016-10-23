۲ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۱۰

رئیس‌کل بیمه مرکزی خبرداد؛

پرداخت ۲۸۰ میلیارد تومان خسارت بدنی در نیمه اول امسال

رئیس‌کل بیمه مرکزی از پرداخت ۲۸۰ میلیارد تومان خسارت بدنی از سوی صندوق تامین خسارت‌های بدنی در نیمه اول امسال خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عبدالناصر همتی با اشاره به توسعه فعالیت‌های صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اعلام کرد: در شش‌ماهه اول امسال، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به شش هزار و ۷۳۲ نفر خسارت‌دیده که به عللی نتوانسته‌اند خسارت را از بیمه شخص ثالث دریافت کنند، مبلغ ۲۸۰ میلیارد تومان خسارت بدنی پرداخت کرده است و در این مدت ۵۰۰ نفر زندانی ناشی از دیه با پرداخت خسارت توسط صندوق آزاد شده‌اند.

رئیس‌کل بیمه مرکزی با اشاره به رشد ۳۱ درصدی این رقم نسبت به عملکرد شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۴، گفت:صندوق برای خدمت‌رسانی بهتر در ۱۰ منطقه کشور در مراکز استان‌ها سرپرستی دایر کرده و ۱۰منطقه دیگر را نیز در برنامه کار خود قرار داده است.

