نوزاد کما رفته در گرگان به هوش آمد/اشتباه داروخانه محرز است

محمدرضا بابایان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نوزاد سهماهه گرگانی که به دلیل مصرف داروی اشتباه در کما بود سرانجام با تلاش تیم پزشکی بیمارستان طالقانی به هوش آمد و حال عمومی وی خوب است.
وی بابیان اینکه این اشتباه دارویی از سوی داروخانه بخش خصوصی بوده است، گفت: در این اشتباه بهجای داروی تجویزشده از سوی پزشک برای نوزاد، همان دارو برای مصرف بزرگسال در اختیار پدر نوزاد قرار میگیرد که این نوزاد پس از مصرف دچار تشنج شده و در بخش آی سی یو بیمارستان طالقانی گرگان بستری میشود.
مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان تصریح کرد: خوشبختانه چند روز دیگر این کودک از بیمارستان مرخص میشود، اما پدر این نوزاد سهماهه از این داروخانه شکایت کرده و ازآنجاییکه خطای داروخانه محرز است باید منتظر رأی قوه قضائیه باشیم.
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