راهکارمبارزه بافساد تمکین به قانون است/برجام نیاز جامعه جهانی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح امروز(یکشنبه) در جلسه پرسش و پاسخ جمعی از اصحاب قلم، مدیران و فعالان رسانه‌ای در سایت‌ها، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها، با ارائه تحلیلی از فضای سیاسی کشور به سیاست‌های کلی انتخابات و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: اگر رقابت‌های انتخاباتی سال آینده جدّی و برپایه قانون باشد، مردم ایران نشان داده‌اند که به خاطر علاقه به کشور و انقلاب، به صحنه می‌آیند. البته نقش و وظیفه رسانه‌ها برای افزایش آگاهی مردم بسیار مهم است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ سؤالی درباره برجام و روند تصویب و اجرای آن، گفت: برجام نیاز جامعه جهانی، برای باز کردن گره‌ای بود که چند کشور بزرگ دنیا به ناحق در مسیر ملت بزرگ ایران ایجاد کرده بودند و متأسفانه برخی سوء مدیریت ها هم در داخل به آن دامن زده بود که با توجه به وجود عقلای فکری و سیاسی در مجموعه تصمیم‌گیری‌ها و اجرا، برجام مسیر خود را می‌رود، هر چند بعضی‌ها در خارج و داخل از آغاز در مسیر آن مانع‌تراشی‌ می کردند و هنوز هم به تلاش خود برای نا موفق جلوه دادن آن ادامه می دهند.

هاشمی رفسنجانی، با تشریح روند تدوین سیاست‌های کلی انتخابات، در پاسخ به نگرانی یکی از اصحاب رسانه در خصوص عدم اجرای آن، گفت: براساس قانون و تفویض رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ناظر بر حسن اجرای سیاست‌های کلی است، اما آنچه که در این امر مهم است، افکار عمومی و مطالبه آنها برای اجرای کامل و صحیح این سیاست هاست.

وی برخورد سلیقه‌ای و جناحی و عدم وجود برنامه جامع برای رسانه‌ها را ضعف جدی در این بخش دانست و با اشاره به رشد رسانه‌های مجازی در کشور، گفت: نظامی که منطق و استدلال داشته باشد، از افزایش رسانه‌های قانونی و آزادی بیان و امنیت پس از آن به طور مساوی و عادلانه برای همه رسانه ها متعلق به جناح های داخل انقلاب استقبال می‌کند و باید قوانین موجود درباره فعالیت‌های رسانه‌ای مطابق شرایط زمان اصلاح شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص شرایط آغاز به کار دولت یازدهم و برنامه‌های آینده، گفت: مهمترین سرمایه دولت، آگاهی و توجه مردم، حتی در دورترین مناطق کشور به مسایل است و امیدواریم در آینده دولت بتواند با رفع موانع و دست اندازها برنامه‌هایی داشته باشد که بیشتر به مشکلات مردم رسیدگی کند.

هاشمی رفسنجانی، با تأکید بر راهنمایی‌های قرآن و روایات دینی درباره رعایت اعتدال، به بعضی از تندروی‌ها در مقاطع مختلف پس از پیروزی انقلاب، اشاره کرد و گفت: یکی از بدترین نوع تندروی‌ها، افراط و تفریط‌های انتخاباتی است و متأسفانه کسانی که از دوران مبارزه انقلاب را قبول نداشتند در نظامی که همه مسؤولیت‌ها را براساس قانون اساسی انتخاباتی کرده بود، تریبون گرفتند و همان طیف و تفکر رأی مردم را زینتی خواندند.

وی اصلاح قطعنامه 598 در سازمان ملل را مکمل پیروزی های نظامی فرزندان ایران پس از 8 سال دفاع مقدس دانست و با ارائه تحلیلی از برنامه های کشور در دوران سازندگی، گفت: در کنار سیاست های داخلی و خارجی دولت دوران سازندگی، با حمایت های رهبری، وحدت سیاسی بین مسؤولین عالی رتبه و همراهی نهادهای تأثیرگذار مانند صداوسیما با دولت را داشتیم که نتیجه آن رونق اقتصاد و کم شدن نرخ بیکاری بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: اگر عقلانیت و اعتدال براساس خواست اکثریت مردم محور برنامه‌های کشور شود، به خاطر نیروی انسانی کارآمد و منابع غنی و آماده شدن زیر ساخت‌ها، می‌توانیم از مشکلات به ارث رسیده کنونی عبور کنیم.

هاشمی رفسنجانی، در پاسخ به سؤالی در خصوص نگرانی‌های بعضی از مراجع در خصوص رشد اینترنت و افزایش استفاده جوانان از رسانه‌های مجازی، گفت: اگر براساس حقانیت اسلام و مکتب تشیّع و با استدلال و عقلانیت به رشد رسانه‌های مجازی بیندیشیم، این رشد را مصداق آن تعبیر حضرت علی (ع) درباره آمدن انبیاء به عنوان روشن کردن گنجینه‌های فکری بشریت می‌دانیم و اتفاقاً باید از آن در جهت معرفی اسلام، تشیّع و انقلاب اسلامی همان‌گونه که مدنظر مراجع بزرگوار است، استقبال کنیم.

وی دموکراسی را پایه نظام دانست و با اشاره به اصول مربوط به تعدد احزاب در قانون اساسی، گفت: تجربه موفق دنیا استفاده از احزاب برای نهادینه کردن دموکراسی است و شاگردان امام که در زمان مبارزه به فکر تحزب بودند، بلافاصله پس از پیروزی انقلاب آن هم در اوج شورش‌ها و تجزیه طلبی‌ها، حزب جمهوری اسلامی را تأسیس کردند و تاریخ نقش ارزشمند آن را در آن مقطع می داند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به سؤال یکی از حاضران در خصوص اصلاح اصل 44، به روند تصمیم گیری، تصویب و اجرای آن در زمان دولت سابق اشاره کرد و گفت: با شیوه های همیشگی شعاری، سهام عدالت را برای جلوگیری از مصوبه نظام و مطالبه رهبری در سیاست ها گنجاندند، در حالی که تجربیات بشری می گوید که رقابت عادلانه، باعث رونق ابعاد اقتصادی جامعه می شود و آن هم بر پایه تقویت بخش خصوصی است.

هاشمی رفسنجانی، در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص راهکار مبارزه با فساد، گفت: براساس شناختی که از زوایای مختلف کشور و تجربیات متعددی که در تقنین، اجرا و تدوین سیاست های کلی دارم، راهکار مبارزه با فساد را تمکین به قانون می دانم و امیدوارم به تأثیرگذاری واقعی مردمی برگردیم.

وی تدوین قانون فعالیت‌های رسانه‌ای را وظیفه نظام دانست و درباره گلایه بعضی از حاضران که به رسانه‌های مستقل و بخش خصوصی توجه نمی شود، گفت: اوج مظلومیت این است که به رسانه های این بخش نه تنها کمک نمی کنند، بلکه مانع تراشی هم می‌کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ یکی از حاضران که «چکار کنیم به اهداف انقلاب نزدیک شویم؟»، گفت: دوری کردن از دروغ و فریبکاری، همکاری با دنیای اسلام، تقویت سیاست خارجی، توجه به تولید، عدم دخالت نیروهای نظامی در انتخابات، تقویت معیارهای انتخاباتی، افزایش حضور مردم در اقتصاد، استفاده از جوانان و زنان تحصیلکرده برای ابعاد مختلف، ورود حوزه های علمیه برای نهادینه کردن اخلاقیات اسلامی از مهمترین کارهاست تا انقلاب اسلامی که بر پایه عقلانیت و دانش بود، جایگاه ویژه ای در جهان پیدا کند.