۱۶ هزار شغل در مازندران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر یکشنبه در جلسه شورای اشتغال استان که با محوریت پیگیری و بررسی موضوع پرداخت تسهیلات حمایتی رونق تولید توسط بانکهای عامل، در محل سالن شماره یک استاندار به سه دستور کار در این حوزه برگزار شد، ضمن تأکید بر اهمیت برگزاری جلسات کارگروه اشتغال استان، اظهار کرد: استان مازندران در ارائه بسته حمایت از رونق تولید با توجه به جدیت و پیگیریهایی که داشتیم جایگاه خوبی در کشور دارد.
وی افزود: تاکنون پرداخت تسهیلات بهخوبی انجامشده است و اگر برخی بانکها در این بخش جدیت موردنظر را نداشتند، تذکرات لازم را دریافت کردند بهطوریکه، مازندران توانست رتبه اول را دربسته حمایت اقتصادی را در کشور کسب کند.
استاندار مازندران، بابیان اینکه هدف مهم ما از پرداخت تسهیلات رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار است، اضافه کرد: تیمی نظارتی جهت بازدید از واحدهایی که تسهیلات دریافت میکنند، تشکیل دادیم تا این پرداختیها در جهت اشتغالزایی استفاده شود.
فلاح جلودار، در بخش دیگری در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب تبصره ۲۶ در حوزه ایجاد مشاغل خانگی و خرد، اظهار کرد: سال گذشته توسط کمیته امداد حضرت امام (ره) استان، سازمان بهزیستی، فنی و حرفهای، بسیج سازندگی، صندوق کارآفرینی امید ۱۵ هزار اشتغال خرد و خانگی با پرداخت تسهیلات کمبهره ایجاد شد.
وی افزود: اشتغالی که در سال جاری از محل پرداخت تسهیلات تبصره ۲۶ در استان ایجادشده است، ۱۶ هزار و ۳۰۰ مورد اشتغال بوده است که امیدواریم بتوانیم این اشتغال را حفظ کنیم..
نماینده عالی دوات تدبیر و امید در استان مازندران، در ادامه ابراز داشت: ایجاد اشتغال در مقایسه با سال قبل در استان، وضعیت بهتری دارد و بهبودیافته است.
فلاح جلودار، بابیان اینکه سهمیه استان مازندران برای دریافت تسهیلات بسته حمایتی واحدهای تولیدی و صنعتی، ۴۷۰ میلیارد تومان بوده است که تاکنون ۲۲۰ میلیارد تومان آن جذبشده است، افزود: ۵۰ درصد از این سهمیه هنوز پرداختنشده که ضرورت دارد با جدیت پیگیری شود.
وی ادامه داد: از بانکهای عاملی که در این حوزه عملکرد خوبی داشتند تشکر میکنم و بانکهای عامل بایستی با جدیت تمام برای تحقق ۱۰۰ درصدی این پرداختیها همکاری کنند.
استاندار مازندران، ضمن تأکید بر حمایت از اقدامات فنی و حرفهای، گفت: اگر به دنبال اشتغال پایدار هستیم بایستی شرایط مهارتآموزی را برای افرادی که تسهیلات دریافت میکنند فراهم شود تا مدرک مهارتآموزی را اخذ کنند و ما هم متعهد میشویم به مهارت آموزان تسهیلات کمبهره اعطاء کنیم.
