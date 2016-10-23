پدافند غیرعامل برای مردم تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی در دیدار اعضای شورای پدافند غیرعامل استان یزد با آیت الله ناصری، امام جمعه یزد اظهار داشت: پدافند غیرعامل موضوعی تازه است که با توجه به شرایط کشور پرداختن به آن اهمیت بسیاری پیدا کرده است.

وی بیان کرد: هر نوع ‌آمادگی غیرنظامی در برابر تهدیدات غیرنظامی دشمن، پدافند غیرعامل به شمار می رود و این آمادگی در زمینه های جنگ نرم دشمن، حرکات تروریستی، تهدیدهای مختلف و ... باید وجود داشته باشد.

طالبی ادامه داد: پدافند غیرعامل باید در میان مردم تبیین و فرهنگ سازی شود و برای تحقق این مهم نیاز است از ظرفیت نخبگان، افراد صاحب نظر و اثرگذار، روحانیون و رسانه ها، بهره های کافی گرفته شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با اشاره به فرا رسیدن هفته پدافند غیرعامل تصریح کرد: باید از فرصت ایجاد شده در این هفته برای عمومی کردن موضوع پدافند غیرعامل استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه موضوع پدافند غیرعامل از دیدگاه رهبر معظم انقلاب نیز به شدت مورد تاکید است، افزود: باید در این زمینه دوراندیشی‌های لازم را داشته باشیم.

به گزارش مهر، از دوم تا هشتم آبان‌ماه هر سال به عنوان هفته پدافند غیرعامل تعیین و نامگذاری شده است.